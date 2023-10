Criminalul de la Bruxelles a folosit un pașaport românesc fals. L-a cumpărat pentru 3.000 de euro în 2012

Noi detalii ies la iveală în cazul crimelor teribile care au avut loc în capitala Belgiei! Teroristul ISIS care a ucis doi oameni la Bruxelles avea pașaport românesc fals. Abdesalem Lassoued este de origine tunisian și a omorât, în numele Statului Islamic, doi suedezi. Familia și apropiații lui au avut parte de un șoc atunci când au văzut știrea difuzată pe toate posturile internaționale. Bărbatul avea antecedente penale, însă rudele lui nu s-ar fi gândit că va recurge la un asemenea gest macabru.

Abdesalem Lassoued, un terorist de origine tunisiană, a ucis doi cetățeni suedezi, marți, la Bruxelles. Gestul său teribil a fost făcut în numele Statului Islamic, gruparea revendicând atacul din capitala Belgiei. Familia atacatorului a rămas șocată atunci când a văzut știrea la toate posturile TV. Un văr de-al criminalului spune că acesta avea antecedente penale, însă nu se gândea vreodată că ar putea recurge la așa ceva.

„Bineînțeles că avea antecedente penale. Dar până la a ucide oameni nevinovați e altceva. Familia din Tunisia este șocată„, a spus vărul său, conform presei străine.

Teroristul de la Bruxelles a avut pașaport fals românesc

Lassoued a făcut închisoare în Tunisia, pe vremea când avea 20 de ani. Împreună cu verișorul său, atacatorul a plecat în Norvegia, unde voia să-și facă propria viață. A stat acolo o vreme, după care Abdesalem Lassoued a ajuns în Suedia. A durat doar câteva luni până când Poliția să-l prindă cu circa 100 de grame de cocaină asupra lui.

La sfârșitul lui 2012, bărbatul a fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri. Tot atunci, autoritățile au constatat că bărbatul deținea un pașaport românesc fals, pe care l-ar fi cumpărat cu 3000 de euro, în 2012, scrie Antena 3.

Acesta a recunoscut că l-a cumpărat din Franța.„Pentru că nu am permis de ședere în Europa. Am avut un permis de ședere în Italia valabil 6 luni. Am plecat din Italia în Norvegia pentru a solicita azil”, spunea el, la acea vreme.

De-a lungul timpului, teroristul a lucrat ilegal în Norvegia, Franța și Italia. Abdesalem Lassoued a fost împușcat mortal de polițiști, după atacul comis la Bruxelles.