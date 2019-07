Cristi Mitrea, atac ironic la adresa lui Dan Alexa. Ce spune ex-ul Andreei Mantea despre bătaia încasată de la Anamaria Prodan

Cristi Mitrea a lansat un atac ironic la adresa lui Dan Alexa, care a fost protagonistul unei scene de violență, provocată de Anamaria Prodan. Luptătorul de MMA a făcut o postare pe Facebook, iar la scurt timp, aceasta a devenit virală datorită mesajului savuros transmis. Ex-ul Andreei Mantea le-a răspuns apropiaților și fanilor la comentarii, astfel că replicile acide la adresa antrenorului de la Astra, dar și pentru celebra impresară au continuat.

Citește și: Anamaria Prodan, singurele declarații despre divorțul de Reghecampf: “I-am trimis poze și, ce credeți, că a afirmat”

Cristi Mitrea, atac ironic la adresa lui Dan Alexa după ce a fost lovit de Anamaria Prodan

Luptătorul de MMA nu se afla în țară sâmbăta trecută, când Anamaria Prodan i-a dat un pumn în față lui Dan Alexa, însă a aflat despre scandalul incredibil și, a doua zi când a ajuns, el a publicat un mesaj ironic la adresa antrenorului de la Astra: “M-am mișcat cât de repede am putut. Acum am aterizat. Bah, la ce spital e Alexa?! 👀 #freealexa”. Ulterior, el a lăsat două comentarii la postarea sa, iar prin intermediul unuia dintre ele, sportivul a făcut referire la speculațiile în legătură cu relația extraconjugală pe care impresara ar avea-o cu Dan Alexa de ani buni.

Citește și: Primești voucher Blue Air 100 EURO garantat dacă îți iei Samsung + abonament Telekom

Citește și: Vezi ofertă la care primești garantat voucher Blue Air de 100 de Euro

Anamaria Prodan, adevăratul motiv pentru care i-a dat un pumn în față lui Dan Alexa

Ieri, impresara a dezvăluit în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță motivul real pentru care și-a pierdut controlul în seara zilei de 13 iulie și l-a lovit cu pumnul în față pe Dan Alexa: un transfer nereușit.

“Nu numai cu Dan am avut discuţii. A fost vorba de un transfer nereuşit, mai multă lume mi-a reproşat că e vina mea. Am avut o discuţie, nu mi-a convenit ceva, am întrebat încă o dată, s-a îndârjit cu cumva m-a provocat… nu se aştepta nimeni la aşa ceva. Când am vazut cum au reacţionat ceilalti bărbaţi din fotbal, m-am gândit ca pumnul trebuie să îl dau altcuiva. Eu am rămas şi m-am uitat aşa… Dan Alexa nu are autoritate? Păi dacă se enervează Alexa este jale pe vale. (…). M-au sunat politicieni, oameni din sport, vedete și mi-au spus: «Ana, toată lumea știe cum te bați tu». O femeie e foarte greu de controlat și știi cum e! Sunt o femeie impulsivă, mi-e rușine de ce am făcut. E greu să lucrezi cu o femeie, să știi. O femeie este foarte greu de controlat. E greu să lucrezi cu o femeie. Toate sunt perfecţioniste… eu am fost mult din partea asta, a unui bărbat. Eu am intrat în fotbal, nu ma operă. Nu îmi face cinste. Am crescut foarte mult şi pe stradă, pe stadion. Mi-am făcut dreptate ori cu pumnul, ori cu vorba, ori cu vorbă bună. (….). Mi-am făcut dreptate ori cu pumnul, ori cu vorbă bună sau fapte bune. Am intrat în fotbal, nu la operă… e o lume a bărbaților.”, a declarat Anamaria Prodan în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Citește și: Tu îți alegi un Samsung la abonament cu net 4G NELIMITAT, iar noi îți dăm voucher de la Blue Air!