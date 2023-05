Cristiano Ronaldo pleacă de la Al Nassr! Starul portughez visează la cel mai tare transfer

Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu pare că s-a adaptat la Al Nassr, echipă cu care a semnat în această iarnă. În ciuda salariului faraonic pe care-l are la formația saudită, starul portughez nu este deloc fericit. Potrivit presei spaniole, Ronaldo este hotărât să plece de la Al Nassr și să se întoarcă în fotbalul european.

În iarna acestui an, Cristiano Ronaldo a semnat cu formația Al Nassr, mutare ce a luat prin surprindere pe toată lumea. Contractul lusitanului cu echipa saudită este valabil până pe 30 iunie 2025. În ciuda faptului că are un salariu uriaș, de 200 de milioane de euro pe an, Ronaldo nu pare să se fi adaptat în Arabia Saudită. În aceste condiții, el s-a decis să plece de la Al Nassr chiar în această vară.

(CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat Cristiano Ronaldo după zvonurile apărute despre despărțirea de Georgina Rodriguez. Gestul său spune tot)

Plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr este sigură

Sunt șanse foarte mari ca Ronaldo să nu cucerească niciun trofeu cu Al Nassr în acest sezon. În plus, lusitanul este dezamăgit de nivelul fotbalului din Arabia Saudită și a devenit tot mai nervos în ultima vreme. Nici cu ceilalți colegi de echipă nu pare să se înțeleagă prea bine. În plus, președintele clubului, Musalli Al-Muammar, cel care a insistat pentru transferul lui Ronaldo, și-a dat de curând demisia. Toate acestea l-au făcut pe starul portughez să își reconsidere viitorul.

Lusitanul și-a ales deja noua destinație. El vrea să revină în fotbalul european

Potrivit El Nacional, Cristiano Ronaldo este decis să renunțe la contractul faraonic pe care-l are cu formația saudită, chiar în această vară. El își dorește foarte mult să revină la Real Madrid, formație pentru care a scris pagini de istorie timp de 9 ani.

„Statutul de semizeu și toate privilegiile acordate la Riad nu l-au convins să trăiască pe termen lung în Estul Mijlociu. Mai ales acum că președintele Musalli Al-Muammar, cel care a insistat să-l aducă la Al-Nassr, și-a dat demisia.

Îi este tare greu să trăiască într-o altă cultură și civilizație, să se adapteze și să facă față barierei de limbă, din cauza căreia nu s-a acomodat. A schimbat și locul unde stă, de la un hotel de lux la un palat dintr-un cartier exclusivist, dar tot nu se simte OK.

Intenția lui este să se întoarcă în Spania, în capitala Madrid, unde a trăit și a jucat nouă sezoane la Real și a întâlnit-o pe actuala parteneră Georgina”, au scris jurnaliștii spanioli.

Sursa citată anterior susține că Ronaldo ar fi încercat să revină la Real Madrid și după despărțirea de Juventus, însă a fost refuzat atât de președintele Florentino Perez, cât și de antrenorul Carlo Ancelotti. Mai mult, după plecarea de la Manchester United, lusitanul a încercat să se transfere la Atletico Madrid, însă fanii echipei s-au opus vehement având în vedere trecutul lui Ronaldo în tricoul marii rivale din oraș.

(NU RATA: Plângere penală împotriva lui Cristiano Ronaldo! Incredibil ce a putut să facă fotbalistul după meciul cu Al-Hilal)