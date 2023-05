Cum a reacționat Cristiano Ronaldo după zvonurile apărute despre despărțirea de Georgina Rodriguez. Gestul său spune tot

Cristiano Ronaldo (38 de ani) și Georgina Rodriguez (29 de ani) formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea sportului. În ciuda faptului că cei doi păreau să aibă o relație perfectă, în ultima perioadă au apărut zvonuri despre o posibilă despărțire a lor. Dorind să clarifice situația, Ronaldo a făcut un gest care nu mai lasă loc interpretărilor.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt împreună din anul 2016 și au doi copii. Ducând o viață de lux, paradisul celor doi părea de neatins. În ultima perioadă, însă, au apărut zvonuri despre o eventuală despărțire a lor. Presa internațională a notat că certurile sunt tot mai dese între Cristiano și Georgina, ruptura dintre ei fiind iminentă.

Gestul lui Cristiano Ronaldo spulberă zvonurile despre o eventuală despărțire de Georgina Rodriguez

Zvonurile apărute în presă, care anunțau despărțirea lor, nu le-au picat bine lui Ronaldo și partenerei sale. Prima care a reacționat a fost Georgina, ea postând pe rețelele de socializare un mesaj extrem de dur, în care-i acuză de invidie pe cei care au lansat aceste vorbe. După mesajul frumoasei brunete, a venit rândul lui Cristiano Ronaldo să ia atitudine. Lusitanul a postat pe Instargram o fotografie în care apare ciocnind un pahar cu Georgina în timp ce se sărută. Totodată, mesajul prin care a descris această poză este extrem de sugestiv: „În cinstea dragostei!” Fotografia lui Ronaldo a strâns peste 5 milioane de aprecieri în doar o oră de când a fost postată.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Georgina a dezvăluit dieta cu ajutorul căreia se menține într-o formă fizică perfectă

În ciuda faptului că a născut de două ori, Georgina Rodriguez este într-o formă fizică perfectă. Bruneta are forme de invidiat și este un model pentru multe tinere din întreaga lume. Recent, ea a dezvăluit care este dieta alimentară ce o ajută să-și mențină silueta. Dieta sa nu este foarte complicată, însă se remarcă strictețea sa. În plus, Georgina nu ratează nicio zi în care să nu facă antrenament fizic.

„Dimineața am o omletă franțuzească cu suc de portocale și cafea cu lapte. La mijlocul dimineții am o banană, după antrenament. La prânz mănânc un piure, carne la grătar, legume… La o gustare am câteodată scoici cu lămâie și la cină, la fel ca la prânz”, a spus Georgina Rodriguez, pentru Women’s Health Magazine, citată de Sportskeeda.

