Cristina Ciobănașu a avut parte de surpriza vieții. Imaginea cu familia pierdută: „Vă iubim tare mult”

Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară. Se bucură de un succes imens, după o carieră impresionantă în serialele românești. Actrița de 26 de ani i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a postat, recent, fotografii emoționante alături de părinții ei biologici.

Cristina Ciobănașu a fost adoptată cu ani în urmă de Ruxandra Ion, producătoarea serialelor românești de succes. Cea din urmă a primit-o în casa ei, i-a oferit șansa de a învăța la cele mai bune școli și de a avea cele mai iubite roluri în diferite proiecte. Au avut o conexiune impresionantă și de atunci au fost nedespărțite. Bineînțeles că, actrița nu a renunțat să păstreze legătura cu familia ei. Recent, i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a postat o fotografie emoționantă cu părinții ei biologici și fratele ei, Tudor. A ținut să-i ureze un mesaj frumos mamei ei, cu ocazia sărbătorii Constantin și Elena.

„Numai sărbătoriți la noi în familie, așa că am petrecut timp de calitate împreună weekendul ăsta, dacă tot ne-am reunit cu această ocazie. Am avut în agenda celebrărilor o doamnă (chiar pe mama), pentru că da, este o Elena veritabilă. Și am avut și un Constantin (al doilea prenume al lui Tudor), ca să fie totul ca la carte✔️ Ah, și ca să fie totul complet, m-am bucurat enorm că ne-a vizitat și tata, iar echipa a fost în formulă completă. La mulți ani, dragilor! Vă iubim tare mult”, a transmis Cristina Ciobănașu, într-o postare pe internet.

CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIOBĂNAȘU TRECE PRIN MOMENTE GRELE! ACTRIȚA ȘI-A FĂCUT CURAJUL SĂ VORBEASCĂ DESPRE PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ

Cum se înțelege Cristina Ciobănașu cu cele două mame

Acum ceva vreme, Cristina Ciobănașu a dat din casă și a vorbit despre relația pe care o are cu cele două mame. Actrița se simte foarte norocoasă și se bucură că lucrurile merg ca pe roate între Ruxandra Ion și Elena, mama ei biologică. Se înțelege de minune cu ambele, însă relaționează diferit cu fiecare.

CITEȘTE ȘI: VLAD GHERMAN A DAT DIN CASĂ! ÎN CE RELAȚII ESTE CU CRISTINA CIOBĂNAȘU, LA DOI ANI DUPĂ DESPĂRȚIRE. „AM FOST SCEPTIC”

„Mi-a fost mereu alături, chiar dacă de la peste 1000 de kilometri depărtare, iar dacă îi cer vreodată un sfat, e pregătită să îl ofere și are încredere în mine și în alegerile pe care le fac. (…) Cum am mai spus, sunt un om foarte norocos. Am primit mai multe decât mi-aș fi putut dori vreodată. Întotdeauna am spus că pentru mine, cele mai importante lucruri în viață sunt familia și prietenii.

Dar să ai două familii… asta e extra. Cât despre viața cu două mame, pot să spun că primesc de două ori mai multă iubire, de două ori mai multă grijă, de două ori mai multe sfaturi, de două ori mai multe confirmări și așa mai departe. Cum ar putea să nu fie minunat? Le iubesc la fel de mult pe amândouă, însă relaționez diferit cu fiecare dintre ele. Mai dificil e atunci când se întâlnesc și mă pun amândouă la colț… De fiecare dată pierd teren în fața lor”, spunea ea, pentru revista viva.ro.