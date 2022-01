Cristina Ciobănașu nu l-a dat uitării pe Vlad Gherman?! Gestul care ridică multe semne de întrebare

Cristina Ciobănașu nu l-a dat uitării pe Vlad Gherman?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor. Nu de alta, dar gestul făcut de actriță i-a pus pe gânduri pe fanii celor doi.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unui dintre cele mai iubite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. La începutul anului, cei doi au decis, însă, să meargă pe drumuri separate. După despărțire, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au păstrat legătura și nu de puține ori s-au comportat, în continuare, ca doi iubiți.

Fanii celor doi au sperat la o împăcare, iar acum gestul făcut de actriță ridică multe semne de întrebare. Cristina Ciobănașu a apreciat o fotografie alături de ea și Vlad Gherman, care a fost publicată de un Fan Page al celor doi pe Instagram. Actorii apar într-o ipostază tandră, pe vremea în care formau un cuplu.

Pandemia le-a afectat grav relația

Se pare că pandemia și-a pus amprenta asupra relației lor. Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au realizat, în perioada în care au stat tot timpul împreună, că sunt extrem de diferiți și își doresc lucruri diferite de la viață.

Cei doi actori au cântărit bine decizia de a pune punct poveștii lor de dragoste. Ambii au mărturisit că vor rămâne, în continuare, prieteni și se vor sprijini necondiționat.

”Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și mai mult decât atât o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că că 2020 a lăsat amprenta și asupra relației noastre”, mărturisea Vlad Gherman.

”Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre”, a mai transmis și actrița din „Sacrificiul”.