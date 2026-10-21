Cristina Cioran a ajuns cu fiica ei la Terapie Intensivă! Micuța a trecut prin clipe grele: „M-am panicat foarte tare când a leșinat”

Cristina Cioran a ajuns cu fiica ei la Terapie Intensivă! Micuța a trecut prin clipe grele: „M-am panicat foarte tare când a leșinat”
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Cristina Cioran, probleme cu fiica sa, Ema
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Cristina Cioran a trecut prin clipe de coșmar după ce fiica ei s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Vedeta și micuța au ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Constanța, unde copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale la Terapie Intensivă. Deși situația a fost una alarmantă, starea fetiței s-a îmbunătățit, iar prezentatoarea TV a povestit prin ce momente dificile a trecut.

Vedeta a explicat că pneumonia a evoluat într-un ritm rapid, iar starea de sănătate a copilului s-a deteriorat într-un timp foarte scurt. Ajunse la spital, cele două au primit ajutorul medicilor, care au intervenit prompt pentru a stabiliza fetița.

Cristina Cioran a ajuns cu Ema în spital

Incidentul s-a petrecut în Unitatea de Primiri Urgențe din Constanța, unde micuța a devenit foarte palidă, iar buzele i s-au albit. Înspăimântată de ceea ce se întâmpla, prezentatoarea a cerut imediat ajutorul personalului medical. Fetița a fost așezată pe un pat și a primit oxigen pentru a-și reveni.

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„Acum suntem foarte bine, dar am trecut prin niște momente destul de grele și de panică, pentru că a evoluat foarte rapid această pneumonie și, cumva, corpul ei imediat s-a deteriorat. Adică am ajuns la spital, a fost destul de grav, dar au pus-o imediat pe picioare, pentru că am intrat la Terapie Intensivă cu ea”, a declarat Cristina Cioran pentru Click.ro.

După ce au ajuns în secția de Terapie Intensivă, medicii i-au administrat copilului o perfuzie. La scurt timp, însă, fetița a leșinat din nou. Cristina Cioran a explicat că nu știe cu exactitate ce a provocat episodul, luând în calcul atât posibilitatea ca micuța să fi fost afectată de vederea sângelui, cât și starea de slăbiciune în care se afla.

Pneumonia și tusea puternică au epuizat-o, iar teama resimțită în acele momente a contribuit la dificultatea situației. Din fericire, intervenția medicilor a ajutat-o să își revină, iar Cristina Cioran a transmis că, în prezent, amândouă se simt bine, după zilele tensionate petrecute în spital.

„M-am speriat foarte tare. Am încercat să îmi păstrez calmul, dar, la un moment dat, m-am panicat foarte tare atunci când a leșinat. Eram în UPU, s-a albit la față, i s-au albit buzele și și-a dat ochii peste cap. Atunci m-am speriat și am strigat pe cineva. Au venit, au pus fetița pe un pat, acolo, în cabinet, și i-au pus oxigen ca să-și revină.

Când am ajuns sus, în terapie, i-au pus perfuzie, după care iar a leșinat. Acum nu știu dacă din cauză că a văzut sânge sau tot așa, pentru că era foarte slăbită. Dar era și speriată, și foarte slăbită de la tuse, de la pneumonie, ce să mai…”, a mai spua vedeta.

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