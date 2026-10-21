Vladuța Lupău a ajuns la spital cu fiul ei, Iair. Ce a pățit micuțul în timpul nopții: „Nu mai putea respira”

Vlăduța Lupău a trecut prin momente dificile, după ce fiul său cel mare, Iair, în vârstă de patru ani, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Artista a ajuns de urgență cu băiețelul la spital, în toiul nopții, după ce micuțul a început să respire cu dificultate. Medicii au intervenit rapid, iar cântăreața a povestit pe rețelele sociale prin ce experiență înfricoșătoare a trecut alături de copilul său.

Primele probleme au apărut după concertul susținut de Vlăduța Lupău la Cluj, când fiul său cel mare, Iair, a început să se simtă rău după ce a mâncat fructe de mare. Duminică seara, băiețelul a vomitat pe parcursul nopții, însă ulterior starea lui părea să se fi îmbunătățit.

Situația s-a complicat în zilele următoare, când artista a observat că micuțul devenise tot mai răgușit. Inițial, nu s-a gândit că ar putea fi vorba despre o problemă gravă, însă, în toiul nopții, respirația copilului a devenit tot mai dificilă, iar Vlăduța Lupăua fost nevoită să ceară ajutorul medicilor.

„Nu știu cum să vă zic, dar eu îl văd prezent pe Dumnezeu în viața mea în orice clipă a vieții mele. Mă rugam înainte de concert să nu se îmbolnăvească copiii nici când sunt plecată la Chișinău, nici la București, ca să nu stau cu griji și cu stres. Dumnezeu mi-a ascultat gândurile și rugăciunea și așa a fost.Cum s-a terminat concertul, duminică seara, Iair a vomitat toată noaptea, a fost o noapte albă. Bun, s-a făcut bine, nu l-am dat l-a grădiniță, totul ok, practic s-a întâmplat pentru că a mâncat cu poftă niște fructe de mare. Și ieri s-a trezit puțin răgușit, am zis că e o răgușeală așa, poate, sezonieră. Că nu avea ce să facă din punctul meu de vedere, dar azi noapte l-am pus la somn, m-am dus în baie și pe la 12 a început să nu mai respire bine. Adică, gen, și când l-am băgat la somn, el a început să fie foarte răgușit, chiar făceam mișto îi ziceam că «măi, puiu, zici că tu ai cântat toată noaptea».”, a spus Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău a mers cu fiul ei la spital

În jurul miezului nopții, copilul a început să respire tot mai greu, se trezea plângând și nu mai putea vorbi normal. Speriată de starea fiului său, Vlăduța a plecat imediat cu el la urgențe. Acolo, medicii au descoperit că micuțul suferea de o formă severă de laringită acută, care provocase inflamarea și îngustarea laringelui.

Cântăreața a continuat să le povestească urmăritorilor ce s-a întâmplat, dezvăluind că Iair nu mai putea vorbi și nici respira, ducându-se de urgență la spital.

„Și pe la 12-1 noaptea efectiv așa îi făcea burtica, așa respira, era super răgușit, a început să se trezească plângând și nu putea vorbi, când am văzut că nu poate respira, am și mers cu el la urgențe și făcuse o laringită super super gravă, acută, noroc că am mers la urgențe, au zis și doctorii că putea să pățească orice acasă, pentru că i se îngustase laringele, era super inflamat și efectiv nu mai putea respira. Nu vreți să știți apoi ce… i-au făcut perfuzii, l-au pus pe EKG, i-au făcut analize, absolut tot.”, a mai povestit ea.

Băiețelul a fost supus mai multor investigații și a primit tratament, inclusiv perfuzii. Potrivit artistei, medicii au avertizat-o că situația putea avea consecințe grave dacă nu ajungea la spital la timp.

Spre dimineață, Vlăduța Lupău și fiul ei au putut reveni acasă, după ce starea copilului s-a îmbunătățit. Artista a precizat că va continua tratamentul acasă, conform indicațiilor medicale.

„Spre dimineață am venit acasă, dragul de el s-a făcut mai bine, a și reușit să doarmă un pic. Încă acum doarme, am reușit să îl culc de amiază, să vedem când se trezește, o să continuăm tratamentul de acasă pentru că, vă zic sincer, nu am vrut să rămân internată, dar am tras o sperietură grozavă și mi se pare că ne-a dat un restart, vorba mea cu concertul -înainte de toate aplauzele se sting atunci când vine un moment din ăsta mai dificil, chiar dacă ține mai puțin sau când vine vorba de copii și de sănătate, îți dai seama că nimic nu mai contează.”, a mai spus artista.

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