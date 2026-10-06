Georgiana Lobonț regretă conflictul cu Vlăduța Lupău. De la ce a pornit totul, de fapt: ”Nu aș mai reacționa la fel”

Georgiana Lobonț regretă conflictul cu Vlăduța Lupău. De la ce a pornit totul, de fapt: ”Nu aș mai reacționa la fel”
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Vladuța Lupău și Georgiana Lobonț/ sursă foto: social media
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Georgiana Lobonț (32 de ani) a vorbit deschis despre conflictul avut cu Vlăduța Lupău (35 de ani), recunoscând că orgoliul și impusivitatea au amplificat neînțelegerile legate de două colaje muzicale. Artista a mărturisit că regretă acum vorbele rostite la supărare. 

Pe lângă pasiunea pentru muzică ce le-a unit de la începutul prieteniei lor, Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț sunt rude prin alianță: nașă și fină. Vlăduța este nașa copiilor Georgianei Lobonț. Conform zicalei „Frate, frate, dar brânza-i pe bani”, în urmă cu 6 ani, cele două au fost protagonistele unui scandal monstru. S-a lăsat cu acuzații de plagiat, gelozii și invidii. Mărul discordiei fusese, de fapt, lansarea a două colaje muzicale care aveau în comun primele două melodii.

Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău. sursă foto: social media

Georgiana Lobonț: „Atunci a fost ceva urât”

La 6 ani distanță de la izbucnirea conflictului, Georgiana Lobonț a decis să îngroape securea războiului și recunoaște acum că reacția ei de atunci a fost exegerată. Artista privește întreaga ceartă cu detașare și nu exclude posibilitatea ca totul să fi fost doar o coincidență.

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„Au fost atunci niște discuții. Așa s-a întâmplat. Atunci a fost ceva urât. Așa am simțit pe moment și eu, și ea. Și eu nu știu, cel puțin la mine, dacă s-ar întâmpla acum la fel, eu nu aș mai reacționa cum am reacționat. N-aș mai zice nimic. Fiecare e pe drumul ei, fiecare are admiratorii ei, fiecare cântă într-un anumit fel. Dar atunci, cumva, am fost supărată, pentru că eu am înregistrat colajul. Mi-am dat tot sufletul, cu siguranță și ea.

Doar că, probabil, în spate, anumiți muzicanți care au fost la mine, la colaj, la filmări, au fost și la ea. Ceva de genul, cred că s-a întâmplat și cineva a auzit sau așa, și eu am avut impresia că ea a făcut colajul după ce a auzit că eu fac. Așa am avut atunci impresia. Acum, dacă stau să mă gândesc, erau șanse de 99, nu știu cât, să fie chiar coincidență, pentru că melodiile astea super cunoscute, pe care noi le-am cântat, sunt foarte ascultate la toate evenimentele.”, a spus Georgiana Lobonț în podcastul lui Teo Trandafir.

În trecut, Georgiana Lobonț susținea că picătura care a umplut paharul a pornit de la o postare pe care Vlăduța Lupău a făcut-o pe o rețea de socializare cu referire la ea, vrând să transmită faptul că fina ei o copiază după ce a cântat niște cântece vechi care nu îi aparțineau, dar care le-a fredonat și le-a încărcat pe You Tube.

De asemenea, doi ani mai târziu, spirtele s-au încins și mai tare între nașă și fină. Două dintre melodiile pe care Georgiana Lobonț era pregătită să le lanseze au apărut și în colajul artistei care i-a botezat copii. Vlăduța Lupău ar fi lansat intenționat melodiile înainte de Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț a declarat că nu se aștepta ca Vlăduța Lupău să îi facă rău, dar că faptul este consumat. La momentul respectiv, cântărețul Florin Pește i-a luat apărarea Georgianei și a spus că Vlăduța face totul intenționat și că este invidioasă pe succesul finei sale.

„Ea mi-a botezat copiii. Îmi vine să râd acum când aud. Mă deranjează. Mă doare că relația pe care am avut-o s-a stricat și a ajuns în acest prag de supărare și de dușmănie.În momentul când a lansat exact aceleași piese de care vorbeam și eu, m-a deranjat și m-a întristat. Ziceam că sigur e ceva premeditat să pic prost în fața oamenilor, dar mi-a trecut.”, spunea Georgiana Lobonț în trecut.

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