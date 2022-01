Cristina Cioran a ajuns, din nou, de urgență la spital cu fetița ei. Cum se simte micuța

Cristina Cioran și Ema s-au internat de urgență în spital chiar în prima zi a Crăciunului, cele două fiind depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Din fericire, după câteva zile de spitalizare și Crăciunul petrecut într-un salon, cele două s-au simțit mai bine și au putut pleca acasă. Însă, nici nu a început bine nou an, că micuța Ema are din nou probleme de sănătate. De data aceasta a făcut bronșolită. Din fericire, a primit tratamentul adecvat, iar acum este în perioada de recuperare.

“Cu stupoare am aflat că spitalul Covid din Constanța nu mai există. Spital Covid era doar la Medgidia. Acolo odată ajunse eram singurele paciente de pe etaj, era și Crăciunul. Eu seara la Medgidia eram negativă, culmea. A doua zi, am ieșit pozitivă. La Medgidia am stat două zile. Am cerut transfer la București, la Grigore Alexandrescu. Pe 29 ne-au externat!

Pe 8 ianuarie copilul nu putea să respire! Iar m-am dus la spital. Pac fă iar bagajul de internare…avea o bronșiolită, s-ar părea. Din fericire, acum e bine! Ema va face peste o săptămână șase luni. E zdrahoaică. Recuperează”, a declarat Cristina Cioran în cadrul unei emisiuni.

Cristina Cioran a avut o naștere dificilă!

După ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Cristina Cioran a fost externată din spital însă micuța a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Fetița trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale.

În urmă cu ceva timp, Cristina Cioran a făcut mărturisiri tulburătoare despre momentul în care a adus-o pe lume pe fetița ei, dar și despre perioada în care Ema a stat în incubator:

“Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

