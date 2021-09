Cristina Cioran a făcut anunțul! Când va avea loc botezul micuței Ema. „Nașii au fost aleși”

Astăzi, 21 septembrie este ziua în care Cristina Cioran ar fi trebuit să nască. Însă micuța Ema și-a dorit să vină pe lume cu mult mai devreme. După nașterea prematură, Cristina Ciorna și-a revenit și atât ea cât și fetița ei sun foarte bine, iar acum urmează botezul.

Cristina Cioran a avut prima apariție televizată de când a devenit mămică și a vorbit despre toată această perioadă destul de grea. Vedeta a mărturisit că a trecut printr-o spaimă de zile mari, ca a avut mule gânduri negre, însă acum este cât se poate de fericită că lucrurile s-au așezat și micuța ei este foarte bine. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN A VORBIT DESPRE CELE MAI MARI TEMERI DUPĂ PRIMELE ZILE PETRECUTE ALĂTURI DE MICUȚA EMA: ”EXISTĂ MOMENTE DE TEAMĂ ORICÂND…”)

„Sunt foarte bine. Ultima oară când am vorbit se preconiza că voi naște chiar azi, 21 septembrie. Ema s-a grăbit și știa ea de ce se grăbește. Noi am stabilit numele Ema cu mult înainte să se nască ea, iar ea s-a născut de Sfântul Emilian. De când s-a născut și până am reușit să o luam din spital a fost o perioadă extrem de grea, cu sentimente contradictorii, cu gânduri de tot felul. Nu știam ce se va întâmpla, aveam o stare foarte ciudată. Nimeni nu îți poate spune că totul perfect, ar fi lipsă de profesionalism.

Îți spun că urmează pași mici, că urmează o serie de analize, că totul depinde foarte mult de ea, că depinde și de starea noastră. Stai într-un fel de cumpănă, sunt și dureri și bucurii. După ce am ajuns acasă totul a decurs minunat. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă acum”, a declarat Cristina Cioran în cadrul emisiune TV.

Când va avea loc botezul micuței Ema?

Acum că toate problemele s-au liniștit și perioada cea mai grea a trecut, Cristina Cioran și partenerul său au putut răsufla ușurați și au început pregătirile pentru botez. Vedeta a anunțat că marele eveniment va avea loc în luna noiembrie.

Nașii micuței Ema au fost aleși, iar botezul ar trebui să fie unul cu mult fast, la care să participe mulți oameni, asta dacă pandemia o va permite.

„Nu știm, noi ne-am gândit în noiembrie. Să vedem, nu știm ce se întâmplă. Vrem să facem un botez vesel, cu lume, dacă se închide țara… Nașii au fost aleși, sunt prieteni. Nu sunt persoane cunoscute”, a mai spus Cristina Cioran.

(VEZI ȘI: CRISTINA CIORAN ESTE ÎN CULMEA FERICIRII! PRIMELE IMAGINI CU FETIȚA SA, EMA)