Cristina Cioran a rezolvat misterul pentru totdeauna! Relația cu Alex Dobrescu, micuța Ema, proiectul de la Antena, iar despre bărbați… ”Poate-s mai mulți!”

Alex Dobrescu nu mai are ce căuta în patul ei, a spus-o Cristina, răspicat! Dar relația dintre ei nu este complet ruginită, pentru că o micuță îi ține în viață, să spunem așa. Cuvintele noastre poate plictisesc, așa că să-i dăm voie Cristinei Cioran să facă lumină!

CANCAN: Ce face aia mică?

CRISTINA CIORAN: Ce să facă? Este bine, crește, ne surprinde în fiecare zi. Copilașii au acest talent de a-ți aduce zâmbetul pe buze, cu tot ce fac…

CANCAN: Și e ușor să faci asta ca mamă solo?

CRISTINA CIORAN: Pai nu, că împărțim totul. Împreună cu tatăl Emei am decis să împărțim activitățile, așadar, dacă vrei să mă întrebi dacă-s mamă singură, nu, nu sunt. Copilul meu nu are doar un părinte, are doi și împărțim activitățile.

”Suntem separați, împreună, doar pentru fetiță!”

CANCAN: Deci relațiile sunt bune!

CRISTINA CIORAN: Relațiile sunt foarte bune. Din fericire, iată că suntem într-o perioadă extrem de bună și așa va rămâne.

CANCAN: Deci nu se mai rupe niciodată! Și vă mutați împreună?

CRISTINA CIORAN: Aaa, nu, dragă, fiecare cu treaba lui! Suntem separați, împreună doar pentru fetiță.

CANCAN: Bărbații sunt bădărani atunci când vă abordează?

CRISTINA CIORAN: Nu, nu…

Domnii să se abțină! Cristina le dă, deocamdată, cu flit!

CANCAN: Pe Instagram nu-ți scriu domnii?

CRISTINA CIORAN: Ba da, dar eu nu sunt disponibilă, nici nu intru în discuții!

CANCAN: Deci te dedici în totalitate vieții de mămică

CRISTIAN CIORAN: Nu, n-am spus asta. Am spus că nu sunt disponibilă

CANCAN: Aoleu, există un bărbat în viața ta, Cristina!

CRISTINA CIORAN: Poate că mai mult de unul! Poate-s doi. Trei. Poate ești tu!!

CANCAN: Poate sunt eu!

CRISTIAN CIORAN: Poate că tu, poate că eu…(cântă melodia)

CANCAN: În televiziune te mai întorci curând?

CRISTINA CIORAN: Da, am un proiect cu Antena Stars, la Mămici de pitici cu lipici, unde apar cu Ema, alături de Oana, de Roxana, de Paula, dar am și un copil dragule, astăzi îl lansez, dar nu știu să încarc pe youtube…

