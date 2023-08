Drama cumplită prin care a trecut Cristina Cioran, după ce a născut. Actrița și-a deschis sufletul pentru CANCAN.RO: “Am fost la psiholog, altfel nu mai trăiam!”

La mai bine de doi ani de când a născut prematur, Cristina Cioran face mărturisiri tulburătoare despre drama prin care a trecut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Actrița nu ne-a ascuns faptul că a fost la psiholog pe când micuța sa se afla în spital și că ar fi căzut într-o depresie cumplită, care ar fi putut-o costa propria viața, dacă fetița nu ș-ar fi revenit.

Cristina Cioran a trecut de la extaz la agonie, după ce a fost nevoită să nască prematur, din cauza unor probleme apărute în timpul sarcinii. Micuța sa a stat săptămâni întregi la incubator, iar actrița a fost în pragul depresiei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, aceasta nu ne-a ascuns faptul că a mers la psiholog și că a fost în pragul unei depresii cumplite, care ar fi putut-o împinge spre un gest nesăbuit, dacă Ema nu și-ar fi revenit.

Revine pe sticlă

În prezent, actrița se pregătește pentru un nou proiect TV. Ea se va întoarce pe micul ecran, dar nu singură, ci alături de micuța sa, care a împlinit doi ani în această vară.

CANCAN.RO: Te reîntorci în TV, după o pauză de doi ani. Cum te vei împărți între carieră și fetiță?

Cristina Cioran: Încerc să-mi aleg proiecte care-mi conferă și ceva timp, proiecte pe care să le fac între anumite ore, un anumit interval, în anumite zile, astfel încât să nu-i deranjez prea mult viața personală Emei. De aceea m-am și implicat în Mămici cu sclipici, de la Antena Stars, tocmai pentru că pot petrece timp și cu ea și pot să-mi continui și cariera, astfel încât să nu fie deranjată relația noastră și programul ei.

„Marii artiști nu au o viață personală perfectă”

CANCAN.RO: Ce trebuie să facă un artist ca să fie mereu în top?

Cristina Cioran: Un artist trebuie să fie mereu pe val, în trand, ceea ce e destul de dificil, adică e o muncă în sine. Trebuie să te dedici cu totul acestei părți, să faci și multe sacrificii. De aceea, cei ce fac asta, sunt extrem de apreciați. Pe de altă parte, sunt și ceva minusuri, pentru că de cele mai multe ori, marii artiști nu au o viață personală perfectă. Nu știu dacă le poți împăca la același nivel pe amândouă.

CANCAN.RO: Au fost momente când nu te-ai simțit apreciată?

Cristina Cioran: Cred că orice persoană se simte la un moment dat mai puțin apreciată și știe că ar putea face mult mai mult. Dar trebuie să depășești aceste momente, să nu te lași influențat și să nu lași ca astfel de momente să-și pună amprenta pe pregătirea ta.

Despre cel mai greu moment, ce a trimis-o la psiholog

CANCAN.RO: Ce ai făcut să nu cazi în pragul depresiei în cele mai triste momente din viața ta?

Cristina Cioran: Depresia cauzată de orice situație e periculoasă. Depinde și cât de puternic ești, cum te lupți. Poate duce la gesturi finale. De aceea, să-ți păstrezi sănătatea mintală e cel mai important, atât pentru tine, cât și pentru familia ta.

Am avut momente când nu mă simțeam împlinită din punct de vedere personal și profesional, dar ele au trecut pentru că știu ce e important pentru mine și viața mea și mă bucur mult că am putut să le depășesc. Diagnosticul de depresie nu l-am avut, m-am ferit cât am putut.

CANCAN.RO: Ai fost la psiholog?

Cristina Cioran: Am fost la psiholog după naștere, când fetița era în spital. Acesta e un moment de tristețe ce m-a pus destul de tare jos. Dar am reușit să mă ridic atunci și din fericire fetița m-a ajutat, pentru că ea-și revenea. Și pentru ea am putut să continui să lupt. Altfel nu știu ce finalitate ar fi avut. Poate acum nu mai existam.

CANCAN.RO: Cum reacționezi când ai parte de vreun eșec?

Cristina Cioran: În cazul unui eșec trebuie să te lupți foarte mult cu tine, să nu te lași doborât. Dacă ceva nu merge pe plan profesional, poate merge pe plan personal și invers. Trebuie să-ți găsești în tine o motivație foarte clară, dragostea pe care o meriți, ca să mergi mai departe. Iar bucuria mea cea mai mare e existența Evei.

CANCAN.RO: Cine te-a sprjinit în astfel de momente?

Cristina Cioran: Familia m-a sprijinit cât a putut. Pentru că eu oricum am fost extrem de rebelă și am vrut să fac numai ce-mi doream eu, a fost greu să țină pasul cu mine. Acum sunt mult mai potolită de când cu Ema. Mama și sora mea îmi sunt alături, ele știu că le iubesc.

„Îmi doresc să joc într-un nou serial TV”

CANCAN.RO: Care-i secretul longevității în televiziune?

Cristina Cioran: Nu trebuie să apari non stop, dar nici să dispari definitiv. Sunt la acest reality show și-mi doresc să particip și la alte emisiuni. Îmi plac concursurile, dar cel mai dor mi-e de un serial de televiziune. Voi lansa în curând și emisiunea mea de cooking. Sunt în discuții și cu un sponsor important, pentru promovare.

„Nu-mi amintesc de alți bărbați din viața mea”

CANCAN.RO: Ai reușit să pleci în vreo vacanță?

Cristina Cioran: ce-mi doresc e să fiu liniștită. În vacanță nu am apucat să merg și nici nu-mi doresc. Ne vedem la Antena Stars, pe youtube și, în curând, sper, și într-un serial TV.

CANCAN.RO: Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată…Crezi în asta?

Cristina Cioran: Care iubire? Cu Alex (n.r. tatăl fetiței sale) am avut o foarte frumoasa poveste de dragoste. Nu-mi amintesc de alți bărbați din viața mea.

