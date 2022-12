Cristina Cioran, dezvăluiri despre împăcarea cu Alex Dobrescu. Ce a spus actrița în direct, la TV: ”Cred în iertări și regăsiri”

În urmă cu doar câteva luni o despărțire zguduia showbiz-ul. Cristina Cioran și Alex Dobrescu își spuneau în mod subit adio. Fără prea multe explicații și destul de rezervați, cei doi au anunțat că relația lor s-a terminat și, nu tocmai în termeni amiabili. Acum, Cristina Cioran a vorbit despre ce s-a întâmplat între ea și partenerul ei și care sunt planurile de viitor.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit la scurt timp după ce o cerere în căsătorie fusese anunțată. Separarea a fost fulgerătoare și nimeni nu a prevăzut-o, mai ales că aceștia au și devenit părinți de curând. Cristina Cioran a vorbit despre cele întâmplate și a mărturisit că, într-adevăr, nici chiar ea nu a anticipat această ruptură bruscă.

Vedeta a mărturisit că în luna octombrie totul părea că merge foarte bine, însă, rapid s-a umplut paharul și s-a ajuns la o despărțire cu scântei. Cristina Cioran nu are niciun regret și spune că a făcut tot ce se putea pentru relație. Se pare că ea și fostul partener își doreau lucruri total diferite.

„Nu mi-aș fi imaginat, într-adevăr, în septembrie sau în octombrie la început, că o să fim aici. Ceva s-a întâmplat în relația noastră. Deodată a fost de nerecunoscut. Am încercat, nu-mi reproșez nimic. Am încercat tot ce era de încercat, până când mi-am făcut băgăjelul și am plecat. La mine a fost un șoc, pentru că nu îmi venea să cred.

Noi ne cunoșteam într-un fel, eram într-un fel și, dintr-odată nu am mai fost. Cred că de la un moment dat încolo ne-am dorit lucruri diferite, asta cred cu adevărat.”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

(CITEȘTE ȘI: ”EU AM CHEMAT POLIȚIA” + A PĂCĂLIT-O FOSTUL IUBIT? CRISTINA CIORAN RUPE TĂCEREA, PENTRU CANCAN.RO: ADEVĂRATUL MOTIV AL SCANDALULUI DIN STRADĂ)

Există șanse de împăcare?

Indiferent de lucrurile care s-au întâmplat între ei, Cristina Cioran și Alex Dobresu rămân legați de micuța Ema. Însă, în ceea ce privește o posibilă împăcare, vedeta este fermă. Se pare că aceasta nici nu vrea să audă de împăcare chiar dacă fostul partener și-ar dori-o.

Cristina Cioran spune că despărțirea a provocat mult prea mult rău și nu mai există cale de întoarce. S-au făcut răni adânci, s-a pierdut respectul așa că între cei doi nu se mai poate relua legătura.

„Nu cred… Ce drum înapoi? Noi nu suntem în filme. Eu cred în viața asta în iertări, împăcări, în reveniri, în regăsiri, doar că în situația asta s-a produs foarte mult rău, s-a stricat și deteriorat foarte mult. S-a pierdut foarte mult respect, deci chiar dacă el își dorește… nu!”, a mai spus Cristina Cioran.

(VEZI ȘI: CRISTINA CIORAN NU DĂ ÎNAPOI ȘI PUNE DIN NOU TUNURILE PE FOSTUL IUBIT: ”DESPĂRȚIREA ASTA E CEL MAI BUN LUCRU CARE MI S-A ÎNTÂMPLAT!”)

Mai există șanse de împăcare? Cristina Cioran a spus tot despre despărțirea de Alex Dobrescu. „Am încercat”