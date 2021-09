Cristina Cioran, momente grele din cauza hate-ului primit! Criticile au afectat-o pe proaspăta mămică. „Erau mult prea dure”

Cristina Cioran este acum o mămică fericită și împlinită. După nașterea prematură toate lucrurile s-au așezat și se poate bucura de noul membru al familiei. Micuța Ema a ajuns acasă, iar părinții acesteia pot răsufla ușurați. Vedeta a mărturisit că ultima perioadă a fost destul de grea pentru ea.

Cristina Cioran a avut prima apariție televizată de când a devenit mămică și a vorbit despre toată această perioadă destul de grea. Vedeta a mărturisit că a trecut printr-o spaimă de zile mari, ca a avut mule gânduri negre, însă acum este cât se poate de fericită că lucrurile s-au așezat și micuța ei este foarte bine.

Mai mult, pe lângă problemele pe care le-a avut, Cristina Cioran a suferit și din cauza hate-ului pe care l-a primit. Internauții au criticat aspru faptul că vedeta a plecat la mare imediat după ce a născut. Cristina Cioran a explica ce s-a întâmplat atunci.

„Au fost tot felul de discuții, eu nu mă tem nici de hate, nici de critici. Eu sunt din Constanța de fel, după ce s-a născut copilul, venind atât de repede, am fost cu iubitul meu la Constanța, la mama, să stabilim detaliile. Puteam să rezolvăm și prin telefon, însă simțeam nevoia să o văd pe mama, să fiu alături de ea, ca ea să fie alături de mine. E adevarat că am scos-o pe mama la cină și am pus o poză pe Instagram. Mamă, ce rușine…

Pot să spun că m-au durut anumite comentarii. Erau mult prea dure pentru ce făcusem. Mesajele de hate au fost foarte puține, mesajele de încurajare au fost foarte multe. Nu am știut că se nasc atâți copii prematuri în România. Din fericire avem medici foarte buni”, a spus Cristina Cioran.

Când va avea loc botezul micuței Ema?

Acum că toate problemele s-au liniștit și perioada cea mai grea a trecut, Cristina Cioran și partenerul său au putut răsufla ușurați și au început pregătirile pentru botez. Vedeta a anunțat că marele eveniment va avea loc în luna noiembrie.

Nașii micuței Ema au fost aleși, iar botezul ar trebui să fie unul cu mult fast, la care să participe mulți oameni, asta dacă pandemia o va permite.

„Nu știm, noi ne-am gândit în noiembrie. Să vedem, nu știm ce se întâmplă. Vrem să facem un botez vesel, cu lume, dacă se închide țara… Nașii au fost aleși, sunt prieteni. Nu sunt persoane cunoscute”, a mai spus Cristina Cioran.

