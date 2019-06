Cristina Cioran a petrecut câteva zile la mare și nu a ratat ocazia să posteze pe pagina de socializare fotografii. Nu i-a păsat ca are câteva kilograme în plus, pentru că vedeta le știe pe ale ei și spune lucrurilor pe nume. Ba chiar a recunoscut că are celulită!

Prezentatoarea „Acces Direct” a publicat pe contul de socializare o imagine, în care apare în costum de baie, alături de care a scris un mesaj. (CITEȘTE ȘI: SCANDALUL MORȚII LUI RĂZVAN CIOBANU IA AMPLOARE! CRISTINA CIORAN DE LA ANTENA 1, DATĂ ÎN JUDECATĂ)

„Sunt Cristina Cioran, sunt imperfectă, sunt normală, un om obișnuit, o femeie cu forme de care sunt tare mândră! Am și celulită și pișcături, nici nu am timp să îmi fac mereu pedichiura sau manichiura și nici nu sunt standardul de înălțime greutate! Nu judec oamenii dupa cum arata sau dupa cât cântăresc! Pentru mine, un om frumos este un om fericit, multumit cu el și viața lui, cu conștiința împăcată. E ușor să bârfești, să râzi de altii, spun unii. Mie mi se pare usor să nu judeci, să nu te iei după aparențe, să nu bârfești, să nu râzi de altii! Îmi place apa foarte mult, nu soarele , ci apa!”, a scris Cristina Cioran.

Cristina Cioran, la un pas de moarte

Chiar dacă este mereu cu zâmbetul pe buze atunci când apare în public, în viața Cristinei Cioran nu au fost doar momente fericite. Prezentatoarea TV a povestit cum a fost la un pas de moarte.

Cristina Cioran vrea să tragă un semnal de alarmă în această perioadă când toată lumea se duce la mare. Vedeta și-a adus aminte de clipele de groază prin care a trecut atunci când era să se înece. Mai mult decât atât, Cristina Cioran a reușit să salveze viața unui tânăr care a trecut prin aceleași clipe de panică. (NU RATA: NU AI VĂZUT-O NICIODATĂ AȘA! CRISTINA CIORAN, O TURĂ CU MOTORUL PRIN BUCUREȘTI DUPĂ CE A PLECAT DE LA ACCES DIRECT)

“Mi s-a întâmplat acelasi lucru, am avut aceleaşi trăiri când era să mă inec. Nu puteam striga, nu mă puteam mişca. Un om m-a observat. Îl fixam şi speram să înţeleagă că dacă nu mă ia de acolo o să mor. A înteles, m-a scos din apă exact cand simţeam că mă scufund.

Acum 9 ani, împreună cu prietenul meu, am salvat un tânăr care se îneca în linişte… am observat uitându-mă la el şi văzând cum mă fixa şi parcă îmi transmitea că moare… mi-am adus aminte că am fost în situatia asta! nu fii indiferent! Indiferenţa ucide! #indiferentaucide”, a scris Cristina Cioran. (CITEȘTE ȘI:CRISTINA CIORAN, NOUA PREZENTATOARE DE LA ”ACCES DIRECT”, A SPUS TOT!)

Cristina Cioran se iubește cu Traian Văduva de mai mulți ani

Cristina Cioran s-a născut pe 24 iulie 1977 în Constanţa. Actriţa s-a făcut remarcată prin rolurile pe care le-a jucat în diferite filme sau piese de teatru, dar şi datorită apariţiilor în diferite proiecte de televiziune. Ea trăieşte de mai mulţi ani o frumoasă poveste de dragoste alături deTraian Văduva, instructor de scufundări la adâncimi foarte mari.