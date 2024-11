Cristina de la Insula Iubirii și Andrei Rotaru s-au căsătorit din nou? Detaliul neașteptat care i-a dat de gol

Încurcate sunt căile iubirii, dar asta nu mai e niciun secret în cazul Cristinei și al lui Andrei Rotaru. Cei doi s-au împăcat din nou și lucrurile par să meargă între ei. Când au divorțat, fosta concurentă de la Insula Iubirii a recurs la un gest radical: a renunțat de tot la numele de familia al lui Andrei. Acum, internauții se gândesc dacă cei doi s-au recăsătorit, pentru că un nou detaliu a apărut pe contul tinerei. Mulți au rămas mască!

Cristina și Andrei au avut o poveste de dragoste tare încâlcită. Cei doi au luat parte la Insula Iubirii, după 10 ani de căsnicie. Bărbatul a căzut pradă ispitei și a înșelat-o pe soția lui cu Diandra. După un deceniu de iubire, cei doi s-au separat.

Imediat după ce s-au întors în țară din Thailanda, Cristina a intentat divorțul. Tânăra nici n-a vrut să mai audă de Andrei, după ce el a călcat strâmb în relație. S-au împăcat, însă relația lor n-a fost una reușită. S-au despărțit, Cristina și-a schimbat până și numele de familie de pe conturile ei de socializare.

Surpriza vine abia acum! Cristina și Andrei Rotaru s-au împăcat, iar cei doi au recunoscut acest lucru în mediul online. Tânăra a dat de înțeles că vrea să fie mult mai secretoasă atunci când vine vorba despre viața ei amoroasă, însă Andrei nu a ezitat să posteze diverse lucruri în legătură cu cea care i-a fost soție timp de 10 ani. Acum a ieșit la iveală un detaliu bombă: Cristina a revenit la numele de Rotaru! Aceasta și-a schimbat, din nou, numele de familie, iar pe Instagram apare Cristina Rotaru, în loc de Cristina Petrea.

Cristina are de gând să-și țină secretă viața amoroasă. A recunoscut că este împreună cu Andrei, dar susține că preferă să fi mult mai discretă.

„Nu ocolesc nimic, atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată! Avem amintiri noi împreună, însă le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată am răspuns mereu despre situația mea”, a scris fosta concurentă de la Insula Iubirii, pe Instagram.