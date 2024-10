Cristina Demetrescu: „Numai felul în care vorbeşti te blochează”. Cum facem alegerile corecte după 30 de ani, dacă am pierdut ”Trenul vieții”

Cristina Demetrescu a fost invitată în această săptămână în studioul de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, acolo unde a împărtăşit cu publicul câteva dintre tainele astrologiei. În rândurile următoare veţi afla cum şi dacă putem să prindem din urmă acel tren care vine în gara vieţii noastre.

În cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, episod care a fost lansat sâmbătă, 19 octombrie, la ora 19:00 pe canalul oficial de Youtube, Cristina Demetrescu ne explică cum să procedăm ca să ne meargă bine în toate planurile pe care ni le propunem. Drumul nu este unul uşor, însă, cel mai important aspect de care trebuie să ţinem cont se referă la semnele cerului.

CITEŞTE ŞI: Episod fabulos povestit de legendarul muzician Mike Godoroja. Memorabila întâlnire cu Ray Charles dintr-o cameră de hotel

”Trenul vieții” pe care trebuie să-l prindem până la 30 de ani

În dialogul cu jurnalistul Adrian Artene, Cristina Demetrescu subliniază faptul că oamenii sunt cei care de multe ori se blochează în gânduri negative şi nu văd drumul luminat pe care ar trebui să-l parcurgă până la succes.

Adrian Artene: Există un timp potrivit pentru un lucru în viaţă, acel tren care vine în gara vieţii noastre şi pe care poate îl ratăm. De multe ori credem că nu mai avem posibilitatea să-l mai prindem din urmă, de altfel nici nu-l mai prindem, dar există un timp potrivit pentru un anumit lucru care dacă nu se întâmplă în acel moment el nu mai poate fi niciodată regăsit, recuperat?

Cristina Demetrescu: Asta este o vorbă de-ale mele, cam cine mi-a trecut prin cabinet, asta aude de la mine că la 29, 30 de ani venim cu un tren al vieţii noastre, până în gara vieţii noastre, ne dăm jos, stăm un an, după care trebuie să ne orientăm, dacă în trenul acela cu care noi venim de când suntem mici, ne-a pus cineva acolo. Numai că după un an de zile cât îi ia lui Saturn să se plimbe prin retrogradare peste Saturnul natal care este tot planeta timpului şi care închide un ciclu de viaţă pe la 29, 30 de ani, să spunem că la unii perioada asta este mai scurtă de şedere, escalele astea sunt mai scurte sau mai lungi şi atunci noi trebuie să ne deschidem mintea şi să înţelegem care este mesajul cerului pentru noi. Felul în care noi suntem ghidaţi şi ajutaţi este o certitudine nu este ceva… A păi nu m-am gândit, nu am ştiut. Nu există nu ai ştiut, nu există nu ai simţit. Nu trebuie să ştii nimic. Trebuie pur şi simplu să te laşi cumva în voia unor senzaţii care se instaurează şi care de cele mai multe ori nu sunt plăcute. Şi de atunci începe viziunea asta, cum aleg eu de aici înainte peronul cel mai bun că după urmează o altă călătorie pe care într-adevăr dacă ţi-a plecat trenul din gară este mai greu să-l prinzi din urmă, dar nu este imposibil. Adică există tot felul de cicluri ale planetelor, tot felul de intersecţii, universul nu este chiar atât de cinic cum credem noi. Sunt unii care se supără la un moment dat şi spun eu nu am noroc, eu am ghinion, mie îmi merg toate prost. Numai felul în care vorbeşti te blochează. Deci în momentul în care spui chestiile astea deja te-ai dus într-o cămăruţă unde toate merg prost. Încearcă să pui în primul rând problema diferit.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.