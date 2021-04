Cristina Ich, criticată dur după ce s-a filmat dansând cu Emil Rengle „Nu are ritm, nu are flexibilitate” VIDEO

Cristina Ich a fost criticată dur de internauți, după ce a dansat cu Emil Rengle. Filmarea postată pe contul de TikTok de influenceriță a fost preluată pe un grup de Facebook, unde oamenii s-au amuzat copios de mișcările iubitei lui Alex Pițurcă.

Potrivit comentatorilor, Cristina Ich n-ar avea niciun „talent” la dans. Ba mai mult, aceștia spun că se forțează incredibil de mult să reușească și să pară o femeie sexy și senzuală, copiind-o, fără succes, pe Mădălina Ghenea.

„Am văzut dansurile, m-am uitat si pe YouTube la dansurile din Italia.. mie mi se pare că e ca o scândură. Nu are ritm, nu are flexibilitate. Greșesc?!

E bâtă ! Ea se crede vreo dansacioasã desavarsita! A lesinat cand a vazut story-ul lui Ghenea care efectiv respira senzualitate si cum asta stie sa faca, sa imite si sa copieze, a zis sa faca si ea! Nope! In viata ei de mahalagioaica pseudointelectuala nu va avea ea atata senzualitate si talent ca a lu’ Ghenea, sa fim serioase! Ea la fata e frumusica, la corp e gard, patrata, fara talie, nu are nimic wauw, daca se ingrasa 8-10 kg arata ca matusa Aglaia, are conformatie proasta la corp! Nu ca i caut nod in papura dar doar faptul ca a incercat sa o copieze pe Ghenea denota faptul ca e penibila si frustrata maxim, oricat ar inceca ea si cu multiplele ei personalitati sa arate ca ea n are nici o treaba cu invidia si gelozia! Ghenea e chiar piesa de talie mondiala, aia respira feminitate si power women , nu “ sensibila” asta bipolara !

Nu are niciun talent. Și care-i rostul gurii deschise? Parca e Iepurașul de Paste :))

Nu obosește ținând buzele asa țuguiate??

Tine buzutele asa ca sa fie ca anjelica jolie si cu parul valvoi sa fie senzual si el. Ea da lectii de naturalete gastelor cand ea e mai mereu fortata cu buzutele alea si total nenaturala. Plus ca expresia de pe fatzuca ei e de matzuca excitata. Iar de o frumusete rara mi se pare Antonia, cah nu e cine stie ce la televizor unde nu are filtre. Am vazut-o in interviul cu tuca, nu e urata dar nici nu e frumusetea de pe instagram. Parerea mea. Mai mult gura e de ea cand se victimizeaza ca e invidiata, cand de fapt e doar super enervanta prin comportament si lectiile pretioase de viata.”, sunt câteva dintre comentariile „piperate” ale internauților.

