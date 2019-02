Povestea de dragoste dintre Cristina Ich, supranumită “Prințesa Instagramului”, și Alex Pițurcă a început frumos, însă, ulterior, a apărut o intrigă demnă de un scenariu de film: săruturile brunetei cu fostul iubit. Iar în urmă cu câteva zile, vedeta de peste Prut și Piți Jr. au fost filmați în timp ce și-au negociat împăcarea într-o toaletă de la Nuba. După ce scenele filmate de paparazzi CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, au devenit publice, Cristina Ich a făcut primele declarații despre relația pe care o are în prezent cu fiul lui Victor Pițurcă.

Cristina Ich, primele declarații după ce a negociat împăcarea cu Piți Jr. în toaleta de la Nuba

Potrivit mărturisirilor făcute Cristina Ich în cadrul unui interviu, ea și Alex Pițurcă nu s-au împăcat, deocamdată, însă… din câte a amănunte a dezvăluit vedeta… sentimente mai există de ambele părți.

“Imaginile în care am fost surprinsă au fost reale, nu neg nimic. E adevărat, m-am dus în club și am încercat să vorbesc cu Alex, ne-am apropiat, ne-am sărutat, ne-am îmbrățișat… Din păcate, nu ne-am împăcat. Am plecat acasă separat. Atât!”, a declarat Cristina Ich, pentru wowbiz.ro.

Cine este Cristina Ich