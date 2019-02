Piți Jr. & “Prințesa Instagramului” s-au împăcat în toaleta de la Nuba!

Încurcate mai sunt căile dragostei! Povestea de dragoste dintre Alex Pițurcă și Cristina ICH părea să-și fi găsit finalul după doar câteva săptămâni, dar iată că lucrurile au luat o altă turnură. După ce „Prințesa Instagramului” l-ar fi „tradus” pe fiul fostului selecționer cu fostul ei iubit, iată că Alex Pițurcă revenit la sentimente mai bune și a iertat-o pe Christina ICH. Iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a surprins imaginile marii împăcări în… toaleta de la NUBA!

Filmul poveștii a început sâmbătă seară. Alex Pițurcă se pregătea intens pentru a petrece o noapte de pomină într-unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din Capitală. Și nu singur ci în compania unor amici buni, dar și a misterioasei domnișoare blonde cu care de altfel nu este pentru prima oară când s-a afișat după despărțirea de Christina ICH. Înainte de a ieși din casă, fiul fostului selecționer s-a fotografiat în timp ce-și ținea ”noua cucerire” în brațe. fără să-i divulge chipul. O ”modalitate” clasică de a-i plăti fostei sale iubite cu… aceeași monedă. (CITEȘTE ȘI: ”PRINȚESA INSTAGRAMULUI” ȘI-A SUFOCAT IUBITUL ÎN LOFT ATENȚIE, FILMĂRI INTERZISE MINORILOR!)

Ajuns în club, Alex Pițurcă a dansat și s-a simțit bine alături de prieteni, dar și de blondina misterioasă. Până la un moment dat când în NUBA și-a făcut apariția Christina ICH. ”Prințesa Instagramului” s-a pus la o masă și a început să se uite insistent la fiul fostului selecționer. Nu a durat mult timp și cei doi au început să vorbească prin mesaje, iar după aproximativ jumătate de oră și-au dat întâlnire la toaletă.

Îmbrățișări și sărutări pătimașe

Rând pe rând, au dispărut de la mesele lor și s-au întâlnit să stea de vorbă. Timp de zece minute au discutat, apoi fiecare s-a întors la masa sa. ”Strategia” lor s-a repetat de vreo două ori, iar într-un final… Christina ICH și Alex Pițurcă nu s-au mai dezlipit unul de altul. Cei doi și-au reglat conturile, s-au îmbrățișat, s-au sărutat cu patos și au dansat fără să mai țină cont de nimeni și de nimic. În cazul Christinei ICH și al lui Alex Pițurcă se pare că dragostea a învins! (VEZI ȘI: CE A ÎNCERCAT FOSTUL IUBIT SĂ-I FACĂ CRISTINEI ICH LA PREMIERA SUPER-COMEDIEI ”OH, RAMONA!”)

Cristina susține că ex-iubitul Luca i-a înscenat totul

Bomba anului a explodat în showbiz-ul autohton, după ce Cristina ICH a fost fost filmată în timp ce se săruta la ceas de seară cu fostul ei iubit, Luca. Totul s-a petrecut în fața scării blocului unde locuiește antrenorul de fitness. Cei doi foști iubiți s-au sărutat pe gură, iar apoi au urcat în apartamentul bărbatului, acolo unde au stat aproximativ o oră. Christina ICH ne-a spus însă că totul a fost pus la cale de fostul ei iubit.

“Mi-a înscenat totul! Eu eram la un restaurant, când am primit un mesaj de la femeia care îi face curat lui Luca, spunându-mi că Luca se simte rău. Apoi mi-a scris și el că nu se simte bine și m-a chemat urgent la el acasă. M-am panicat, așa că am decis să merg, eu fiind la câteva minute distanță de blocul lui. Chiar m-am îngrijorat, când am văzut că mi-a scris și femeia de serviciu.

Când am ajuns, el era în fața blocului, mi-a zis că a coborât să ia o gură de aer. L-am pupat pe obraz și mi-a zis să îl pup și pe gură, și l-am pupat. Nu a fost nimic altceva. După părerea mea, cred că totul a fost pus la cale de el, intenționat mi-a zis să îl pup pe gură, doar ca să ne filmeze paparazzi“, ne-a declarat, în exclusivitate, Cristina Ich.

După ”incident”, Alex Pițurcă ne-a mărturisit însă că nu știa absolut nimic despre această vizită a iubitei sale și că nu are așteptări foarte mari de la o relație de doar „trei săptămâni”. Mai mult decât atât, el ne-a spus că nu i-ar fi dat niciun inel Christinei ICH și că totul ar fi fost doar o glumă. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA ICH, CU ALEX PIȚURCĂ, DAR FĂRĂ… LENJERIE INTIMĂ LA PREMIERA ”OH, RAMONA”)

“Ce-aș putea eu să zic după o relație de trei săptămâni? Noi ne știam de mai mult timp, dar acolo, în vacanță, ne-am cunoscut mai bine. Nu am cerut-o în nicio căsătorie, a fost o glumă. Cum aș putea să cer pe cineva de nevastă după câteva zile? Nu i-am dat niciun inel, ăla era inelul ei și nu am spus niciodată acele cuvinte cum că «Dumnezeu mi-a trimis-o și că sunt cel mai fericit». Vizavi de vizita pe care actuala/ fosta iubită, Cristina, i-a făcut-o fostului ei iubit, lucru de care eu nu am știut, spune tot!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Alex Pițurcă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)