Ce a încercat fostul iubit să-i facă Cristinei ICH la premiera super-comediei ”Oh, Ramona!”

A convins-o să-l înșele pe Piți Jr. și apoi i-a ”copt” una și mai cruntă! Ce a încercut ex-iubitul să-i facă Cristinei ICH la premiera super-comediei ”Oh, Ramona!”. Luca, fostul partener al celei supranumite “Angelina Jolie de România”, a pus la cale un plan diabolic, care, din păcate pentru el, nu a reușit. CANCAN.RO, site-ul nr. 1, vă prezintă, în exclusivitate, detalii incredibile.

Premiera ”Oh, Ramona!”, evenimentul cinematografic al începutului de an în România, a avut loc, joi, de la ora 19:30, la Cinema PRO. Mai mulți “grei” din showbiz și nu numai au ținut să ia parte la lansarea filmului al cărui regizor a optat pentru o echipă internaţională de actori talentaţi, precum Bogdan Iancu, Aggy K. Adams, Holly Horne, Basil Eidenbenz, Leonardo Boudreau, Andromeda Godfrey, Melanie Ebanks, alături de Smiley, Feli, Andrei Ciobanu, Cristina ICH, Laura Giurcanu, Gina Pistol, Gabriel Jugaru, Howard Dell şi Alex Coteţ.

Lansarea a fost fastuoasă, iar toți cei prezenți au strălucit. Alex Pițurcă și Cristina ICH, cel mai nou cuplu din lumea mondenă, au fost, logic, prezenți, mai ales că frumoasa brunetă a primit și un rol în mult-așteptata comedie ”Oh, Ramona!”. La eveniment, frumoasa brunetă a ”furat” toate privirile atunci când și-a făcut apariția la brațul fostului fotbalist, pe “covorul roșu”. Vedeta a ales să poarte o rochie extrem de sexy, despicată generos, iar ”amănuntul” care a încins imaginația tuturor celor prezenți l-a reprezentat chiar… lipsa lenjeriei intime.

Cristina ICH s-a sărutat cu fostul iubit, dar se apără: “Mi-a înscenat totul!”

Bomba anului a explodat la doar câteva ore după încheierea evenimentului mai sus amintit, când Cristina ICH a fost fost filmată în timp ce se săruta, pe timp de noapte, cu fostul ei iubit, Luca. Totul s-a petrecut la scara blocului unde locuiește antrenorul de fitness. Cei doi s-au pupat, apoi au urcat în apartamentul bărbatului! La scurt timp după apariția imaginilor, ”Prințesa Instagramului” a rupt tăcerea în legătură cu ex-partenerul și a oferit declarații pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

“Mi-a înscenat totul! Eu eram la un restaurant, când am primit un mesaj de la femeia care îi face curat lui Luca, spunându-mi că Luca se simte rău. Apoi mi-a scris și el că nu se simte bine și m-a chemat urgent la el acasă, m-am panicat, așa că am decis să merg, eu fiind la câteva minute distanță de blocul lui. Chiar m-am îngrijorat, când am văzut că mi-a scris și femeia de serviciu.

Când am ajuns, el era în fața blocului, mi-a zis că a coborât să ia o gură de aer. L-am pupat pe obraz și mi-a zis să îl pup și pe gură, și l-am pupat. Nu a fost nimic altceva. După părerea mea, cred că totul a fost pus la cale de el, intenționat mi-a zis să îl pup pe gură, doar ca să ne filmeze paparazzi“, ne-a declarat în exclusivitate Cristina Ich.

Alex Pițurcă a răbufnit: “Nu am cerut-o în nicio căsătorie, nu i-am dat inel!”

La rândul lui, Alex Pițurcă ne-a mărturisit că nu știa absolut nimic despre această vizită a iubitei sale și că nu are așteptări foarte mari de la o relație de doar „trei săptămâni”. Mai mult decât atât, nu este adevărat că a cerut-o în căsătorie, nu i-a dat niciun inel, totul a fost doar o glumă.

“Ce-aș putea eu să zic după o relație de trei săptămâni? Noi ne știam de mai mult timp, dar acolo, în vacanță, ne-am cunoscut mai bine. Nu am cerut-o în nicio căsătorie, a fost o glumă. Cum aș putea să cer pe cineva de nevastă după câteva zile? Nu i-am dat niciun inel, ăla era inelul ei și nu am spus niciodată acele cuvinte cum că ‘Dumnezeu mi-a trimis-o și că sunt cel mai fericit’. Vizavi de de vizita pe care actuala/ fosta iubită, Cristina, i-a făcut-o fostului ei iubit, lucru de care eu nu am știut, spune tot!”, ne-a declarat în exclusivitate Alex Pițurcă.

Cum ar fi încercat Luca, fostul iubit al “Reginei Instagramului”, să provoace haos!

În continuare, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă detalii senzaționale despre momentele care au avut loc cu puțin timp înaintea premierei super-comediei. Conform unor surse bine autorizate, Luca, fostul iubit al Cristinei ICH, a încercat, pe toate căile, să facă rost de o invitație la eveniment. Dornic să ia parte la lansare, bărbatul a sunat în stânga și-n dreapta pentru a intra la spectacol.

Degeaba! Fiecare poartă i s-ar fi închis în nas, astfel că ex-partenerul “Reginei Instagramului” a fost nevoit să se împace cu soarta.

De ce s-a zbătut Luca atât de mult pentru a intra la eveniment? Din informațiile CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, antrenorul de fitness ar fi avut un plan bine pus la punct, prin care, la lansarea comediei, să-i fi provocat pe Cristina ICH și Alexandru Pițurcă. În văzul tuturor invitaților de marcă și de față cu toată mass-media prezentă la lansare!

Luca era hotărât să facă o scenă de neuitat și să provoace haos, cu puțin timp înainte ca pozele cu el și fosta iubită să devină publice. Din păcate pentru el, nu a făcut rost de invitație, astfel că “manevra” pe care a încercat să o facă a rămas doar la stadiul de tentativă.

Însă, dacă ex-iubitul celei supranumite “Angelia Jolie de România” ar fi pătruns la eveniment, cu siguranță am fi asistat la o nouă lansare, de data aceasta la “Oh, Cristina!”, cu “Regina Instagramului”, Alex Pițurcă și Luca, fostul partener al brunetei, în rolurile principale.

Cristina Jacob, regizorul “Oh, Ramona!”

Aşteptată, deopotrivă, de fanii cărţii lui Andrei Ciobanu şi de cei ai filmelor „Selfie” şi „Selfie 69” ale Cristinei Jacob, comedia „Oh, Ramona!” a fost lansată în cinematografele din toată ţara pe 14 februarie 2019, de Ziua Îndrăgostiţilor.

Comedia “Oh, Ramona!” este ecranizarea bestsellerului românesc autobiografic “Suge-o, Ramona!”, de Andrei Ciobanu, care semnează şi scenariul alături de Alex Coteţ şi Cristina Jacob. În viziunea şi execuţia regizorului, povestea devine un film fără limitări culturale, fără graniţe geografice şi lingvistice, pentru o generaţie care trăieşte planetar experienţele irepetabile ale adolescenţei.

“Filmul este în limba engleză pentru că este o poveste universală. Un băiat iubea o fată şi apoi iubea două. În al doilea rând, am avut acces la actori foarte buni care vorbeau engleză şi era o ocazie să facem acest lucru. În plus, adolescenţii cărora ne adresăm sunt obişnuiţi să vadă filme în engleză. (…) Atunci când m-am apucat să fac filme, imediat după facultate, eram mai aproape de vârsta adolescenţei şi mi s-a părut că pot să spun mai uşor poveştile cu care mă identific, cu lucrurile pe care le-am trăit”, spune Cristina Jacob, regizorul filmului.