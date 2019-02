Cristina Ich și-a speriat astăzi fanii, după ce s-a aflat că a ajuns la spital de urgență. Apropiați de-ai vedetei au povestit ce s-a întâmplat, de fapt, cu focoasa brunetă și care este adevăratul motiv pentru care ea a mers într-o unitate spitalicească din București.

Cristina Ich a ajuns la spital de urgență! Ce s-a întâmplat cu focoasa brunetă

Nu, din fericire, Cristina Ich nu este bolnavă, iar motivul pentru care s-a dus glonț la un spital din Capitală are legătură cu una dintre verișoarele ei. Surse apropiate vedetei au dezvăluit sub protecția anonimatului că ruda Christinei Ich a fost operată, iar ea și-a dorit să o încurajeze înainte să intre în sala de operații, relatează spynews.ro. Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a încurajat-o cum a știut mai bine și s-a asigurat că verișoara sa are o stare de sănătate în parametri normali după intervenția chirurgicală delicată la care a fost supusă.

Cine este Cristina Ich