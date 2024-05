Cristina Șișcanu, anunț neașteptat despre căsnicia cu Mădălin Ionescu: ”Așa se întâmplă în orice cuplu”

Nu mai este un secret faptul că Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi expun detalii din viața lor intimă prin intermediul relațiilor de socializare, însă această transparență a atras nenumărate critici și prejudecăți din partea oamenilor. Cei doi au fost acuzați că mimează fericirea, motiv pentru care soția moderatorului TV s-a simțit nevoită să clarifice anumite aspecte și să dezvălui adevărul despre căsnicia sa.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează un cuplu de mai bine de 7 ani, însă relația lor nu a fost ferită de obstacole. Soția prezentatorului TV a recunoscut mereu că lucrurile nu au fost roz tot timpul, însă în ciuda micilor divergențe, povestea de dragoste cu soțul ei este una armonioasă. Chiar și în aceste condiții, mulți utilizatori din mediul online se îndoiesc de faptul că între ei există o conexiune sinceră.

Recent, Cristina Șișcanu s-a decis să lămurească anumite aspecte legate de familia sa. Vedeta a încărcat un filmuleț pe o rețea de socializare și le-a oferit un răspuns tuturor celor care se îndoiesc de autenticitatea căsniciei sale cu prezentatorul TV. Cei doi au fost judecați și acuzați că mimează fericire, iar relația lor de iubire este una de fațadă.

”Eu am o întrebare, de ce am mima noi că suntem un cuplu solid dacă n-am fi? Ce avem de câștigat? Nimic. Asta este starea noastră naturală, poate chiar în realitate este mai pronunțată decât vedeți voi aici, pe rețelele de socializare. Mă refer la doamnele alea care comentează. Sau: „Vai, dar nu vă e rușine să faceți așa? Deja aveți o vârstă”. Așa ce? Că ne pupăm, că ne luam în brațe? Sunt manifestări normale într-un cuplu și chiar în public. Eu câteodată stau și mă gândesc, m-am născut eu pe altă planetă?” a spus Cristina Șișcanu pe Facebook.

Cristina Șișcanu a continuat să-și susțină punctul de vedere și le-a readus aminte utilizatorilor Facebook faptul că nu are niciun interes să se justifice în fața nimănui și că nu are nevoie ca oamenii să îi valideze căsnicia. Cât despre momentele mai puțin fericite din orice cuplu, soția prezentatorului TV a mărturisit că există discuții în contradictoriu legate de organizarea vieții de zi cu zi, nicidecum din cauza unei relații defectuoase.

„Nu am de ce să justific, nu am nevoie de validarea nimănui, voi asta nu întelegeți. Nu am nevoie să ne valideze oamenii pe noi ca un cuplu fericit. Dacă nu am fi bine unul cu celălalt, s-ar vedea imediat. Singurele noastre probleme sunt legate de viața de zi cu zi, așa cum le au majoritatea. Astea ne stresează, astea ne mai enervează, astea ne fac mai recalcitranți, mai nervoși.

În rest, dacă am avea norocul să nu existe, nu cred că ar mai apărea discuții între noi. Micile discuții care apar sunt, așa cum se întamplă în orice cuplu organizat, legate de organizarea vieții de zi cu zi. De stresul care vine din exterior, nu vine din interiorul cuplului nostru”, a concluzionat Cristina Șișcanu, pe Facebook.