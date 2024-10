Cristina Șișcanu este indignată total! „Deja 1.000 de euro… nici nu mai ai ce să faci cu ei”

Cristina Șișcanu a stârnit controverse recent cu declarațiile sale despre costul vieții în prezent. Prezentatoarea TVși-a susținut afirmațiile explicând că prețurile au crescut drastic în ultimii ani, iar sumele care odinioară păreau suficiente nu mai asigură un trai decent. Iată ce a spus aceasta!

Deși are un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale, Cristina Șișcanu nu scapă de critici. Mulți internauți consideră că vedeta este deconectată de realitatea celor cu venituri medii sau mici și că vorbește dintr-o poziție privilegiată. Unii o acuză că trăiește într-o bulă de confort financiar și că nu înțelege ce înseamnă să te descurci cu mai puțin. De asemenea, criticii o atacă frecvent, susținând că relația sa cu soțul, Mădălin Ionescu, ar fi fost influențată de considerente materiale, nu doar de dragoste.

Vedeta de televiziune a afirmat că, pentru a trăi decent în zilele noastre, o familie ar trebui să câștige cel puțin 5.000 de euro lunar, iar o persoană singură nu ar trebui să se mulțumească cu mai puțin de 3.000 de euro. Aceasta a fost de acord cu un creator de conținut popular pe TikTok, care a susținut că cei care câștigă sub aceste sume nu se pot considera parte din clasa de mijloc.

Ea a remarcat că „deja 1.000 de euro… nici nu mai ai ce să faci cu ei,” reflectând asupra scumpirilor pe care mulți oameni le resimt în prezent. Conform vedetei, costurile ridicate pentru locuințe, alimente și alte bunuri esențiale fac ca un venit sub aceste praguri să fie insuficient pentru un stil de viață de calitate.

„L-am descoperi recent pe Petre Fluerașu pe TikTok și am urmărit mai multe video-uri în care își dă cu părerea. (…) El spune că dacă câștigi sub 5.000 de euro ești sărac. Nu faci parte din clasa de mijloc, nu. Eu îl înțeleg și îi înțeleg logica și îi dau dreptate. Am mai spus așa: dacă ești singur, ca să nu te simți sărac, să nu faci parte din categoria celor săraci trebuie să câștigi cel puțin 3.000 de euro. Oameni buni, așa este! (…) Toate lucrurile s-au scumpit, totul e mult mai scump ca acum nu știu câți ani. Deja 1.000 de euro nici nu mai ai ce să faci cu ei, vorba aceea”, a spus Cristina Șișcanu pe pagina de Facebook.