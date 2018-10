Cristina Șișcanu face parte din rândul vedetelor din showbizul de la noi, care s-au luptat cu depresia. În miez de noapte, soția lui Mădălin Ionescu și-a așternut cele mai sincere gânduri din lupta pe care a dus-o cu această temută maladie, dar și cum a reușit să iasă victorioasă în final. Mărturisirile sale vin cu puțin timp înainte de ziua de naștere.

Cristina Șișcanu, în depresie. Mărturisiri sincere despre lupta cu temuta boală: “A trebuit să aleg: fie să mor, fie să lupt”

În postarea scrisă pe pagina oficială de Facebook aproape de ora 3 dimineața, Cristina Șișcanu a vorbit despre depresia prin care a trecut și momentul în care a realizat că, în fața celei numite boala secolului are două variante: ori se lasă pradă în ghearele ei, ori luptă cu aceasta. Frumoasa vedetă a ales a doua variantă și, cu ajutorul iubirii, ea a ieșit victorioasă după un război lung care a durat doi ani. Unul dintre momentele importante după ce a învins depresia este reprezentat de vestea că este însărcinată cu Petra.

“Mulți dintre noi trăim cu diverse frici… Și eu am avut! Frica îmi sugruma libertatea și creștea de la o zi la altă până a culminat cu depresia. Ajungând pe fundul prăpastiei, a trebuit să aleg: fie să mor, fie să lupt ca să mă pot înalța. Am ales lupta pentru că aveam un aliat puternic: iubirea.

Și am luptat vreo doi ani până am învins! Și victoria a fost atât de mare încât atunci când eram din nou pe vârful muntelui, m-am uitat spre prăpastie și frica mi-a părut o prostie! Mi-era așa ciudă că mi-am pierdut doi ani din viață luptând cu frica! Când am ajuns pe vârful muntelui, iubirea era la apogeu (o aveam pe Petra în burtică). Întrebarea este: ce m-aș fi făcut fără iubire?”, a scris Cristina Șișcanu pe pagina ei de Facebook.

Recent, jurnalista a făcut o postare la adresa cârcotașilor.

“Am observat din comentariile la postarile mele ca unele persoane nu stiu sa traiasca liber, isi autoimpun tot felul de constrangeri fara sens: ba ca un bebelus sa fie alaptat «pe ascuns», ba sunt pline de pudoare atunci cand se vorbeste despre absorbante, ba isi impun niste tipare stricte despre cum trebuie sa se imbrace , ori si mai grav- sa nu apari nemachiata in public! Stau si ma gandesc cat de greu le este acestor oameni… cum trece viata pe langa ei, in mod special ele (caci este vorba in mare masura despre femei), si nu pot sa se bucure de nimic, traiesc sub presiunea potentialelor critici ale celorlati. Eu voi continua sa militez pentru naturalete si firesc! Cine e cu mine? ❤️”, a mai scris jurnalista în urmă cu câteva ore.