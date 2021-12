Croitoru după FC Botoșani – Universitatea: „Singura salvare a fotbalului românesc este VAR-ul!”

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a taxat în termeni duri arbitrajul lui Istvan Kovacs după jcoul cu Universitatea Craiova, scor 2-2.

„După aspectul jocului, pot spune că puteam câștiga și noi, puteau câștiga și ei. Este un rezultat mai mult pentru celelalte echipe, nu ne avantajează nici pe noi, nici pe Craiova. La primul gol al lor, este fault clar, Ivan pe duce cu talpa pe mâna portarului. Golul doi al nostru, clar off- side. Sunt greșeli mari de arbitraj. În etapa trecută, am penalty clar și eliminare gratuită. Același arbitru face varză alt meci în etapa următoare, nu este reținut de la delegări. Este un semnal către noi, către oamenii din fotbal: ‘Batista pe țambal, că e groasă’. Golul doi al lor este clar cu mână, nu știu câte greșeli mai putem suporta noi, ca antrenori. Am văzut ieri un coleg al meu la limita răbdării. Oamenii aceștia te fac să renunți, că poți să pățești lucruri de neimaginat, să-ți crape inima pe bancă. Arbitrajul nu este bun, ce să spun, dacă nu e? Vreți să spun că e bun? Ăsta e un semnal de alarmă pentru noi, ‘nu vorbiți, că singurii care plătiți sunteți voi’. Arbitrii merg în continuare. Eu, dacă nu câștig, nu iau bani, pierd locuri în clasament, pierd bani la buget, se micșorează salarii. Ei, dacă fac praf un meci, două, cinci, își iau banii. Mă deranjează cel mai rău că iau banii noștri. Nu sunt plătiți de Federație, de Ligă, sunt plătiți din munca noastră. Le dăm bani să ne arbitreze corect. Ne iau banii, fac praf meciul și noi plătim. Noi lătrăm degeaba, ursul trece. Vorbesc, îmi dă galben. Iese patronul, zice ceva și ia amendă două sute de mii de lei amendă. Nu știu cât mai merg lucrurile așa, am văzut un coleg la limita răbdării. Vreau să fiu arbitrat corect, nu vreau nici să fiu avantajat, cum a fost azi la golul doi, a fost off- side clar. Nu pot să mă culc liniștit, vreau să fie o luptă corectă. În momentul acesta, singura salvare a fotbalului românesc este VAR-ul. Sunt greșeli pe care oamenii din spatele televizorului le pot repara. Sunt lucruri care mă deranjează teribil. Chindia a fost practic defrișată anul ăsta. Când va exista VAR-ul, nu vor mai fi discuții, o să vedeți. Vom sta liniștiți pe bancă, o să vedeți antrenori și jucători mult mai calmi și mai siguri, fără atacuri dure sau simulări. Fotbalul românesc se va îndrepta”, a tunat Marius Croitoru.

În urma acestui rezultat, cele două echipe au încheiat runda a 18-a pe loc de play-off (n.r. Universitatea – locul 4 – 29 puncte, FC Botoșani – locul 6 – 29 puncte) oltenii fiind mai bine poziționați datorită golaverajului superior (n.r. 34-21 față de 18-17). De evidențiat ar fi însă că în cazul în care vor încheia la egalitate acest „regular”, botoșănenii vor fi avantajați de „directe”, după 2-1 în tur în Bănie și 2-2 acasă.