CS Mioveni, victorie chinuită pe terenul „lanternei” din play-out!

CS Mioveni s-a impus cu 2-1 în duelul din epilogul rundei a IV-a a play-out-ului Ligii 1 la Mediaș cu Gaz Metan și a egalat la puncte Chindia în clasament.

Victoria argeșenilor a fost bifată grație reușitelor lui Bogdan Rusu (min. 16) și Tomcyk (min.24), reușita gazdelor, prima din acest play-out, aparținându-i lui Lima Santos (min.78).

„Îmi felicit jucătorii pentru cele trei puncte și aici se termină totul. Prima repriză a fost bună, puteam să avem 3-4 goluri avans. Despre a doua repriză, ar trebui să ne fie rușine. Ca antrenor, sunt lucruri care se pot observa, concluzii pe care le putem trage după 45 de minute. Bine că am luat punctele, rămânem în lupta pentru evitarea barajului. E supărător modul în care am jucat în multe momente. Părea să ne fie la îndemână, puteam să mai marcăm, să fim liniștiți. Asta ne costă. Ne-am bramburit pe parcurs Vrei, nu vrei, jucătorii intră pe teren să câștige. Când ai 2-0 la pauză, intri relaxat. Aici, să ne fie rușine. În frunte cu mine, că nu am știut să-i țin concentrați. Cu trecerea timpului ne-am bramburit. Până la urmă, este bine că am luat punctele”, a declarat Alexandru Pelici, la finalul partidei.

În urma succesului, CS Mioveni a ajuns la 22 de puncte în clasament, egalând Chindia, ambele formații sperând să evite pe acest final de campionat și locurile de baraj.

Rezultate etapa a IV-a play-out Liga 1

Academica – Chindia 0-3

Dinamo – „U” Craiova 1948 1-2

UTA – Rapid 0-2

FC Botoşani – Sepsi OSK 0-1

Gaz Metan -CS Mioveni 1-2

Clasament play-out Liga 1

1 Rapid – 32 puncte

2 Sepsi OSK –30 puncte *)

3 FC Botoșani – 29 puncte

4 UTA – 26 puncte

5 „U” Craiova 1948 – 25 puncte *)

6 CS Mioveni – 22 puncte *)

7 Chindia -22 puncte *)

8 Dinamo – 13 puncte *)

9 Academica – 3 puncte **)

10 Gaz Metan – -13 puncte **)

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte

**) echipe penalizate de Comisiile FRF din cauza datoriilor