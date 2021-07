Cu cardul e mai simplu să cheltuiești – cum te oprești?

Ți s-a întâmplat vreodată să simți că te doare mâna în timp ce plătești? La modul figurat, evident. Alteori simți că te doare sufletul. De ce? E simplu. Psihologic vorbind, urâm să ne despărțim de propriii bani. Multă lume o să spună că atunci când plătești ceva, nu are de să te doară ceva, pentru că primești un obiect sau un serviciu în schimb. Din păcate, sau, poate că din fericire, nu suntem ființe raționale.

Crește această durere atunci când plătim mai mult? Cu siguranță, până și studiile științifice pe subiect au dovedit acest lucru. Însă și mai interesant este că atunci când cumperi cu numerar, starea de disconfort crește, comparativ cu cardul. Cu alte cuvinte, te doare mai tare mâna când te desparți de niște hârtii decât atunci când dai cu o bucată de plastic.

Odată ce au descoperit acest lucru, oamenii de știință au pornit în căutarea răspunsului la întrebarea: „de ce?” Rezultatele au dus la descoperirea așa-numitelor concepte de „efectul transparenței” și „durerea de a cheltui”. Efectul transparenței arată că e mai ușor să cheltuiești dacă nu știi pe moment suma exactă pe care o mai ai la dispoziție. Ceea ce înseamnă că e mai simplu să-ți dai seama că ești pe punctul să rămâi fără bani atunci când plătești cash decât atunci când operezi cu cardul.

La cumpărături fără cash, dar cu moderație

Și atunci cum facem pentru a nu ajunge la excese în shopping doar pentru că este atât de simplu să dai cu cardul prin fața unui aparat?

O metodă simplă este să te limitezi la bugetul pe care îl ai înainte de a porni la cumpărături. De exemplu, dacă mergi să faci cumpărături vestimentare, tot ce trebuie să faci este să setezi un buget maxim și orice ar fi, să nu-l depășești. Tentațiile sunt destul de mari, dar nu este ceva imposibil de realizat. Sau, să presupunem că mergem la un restaurant – ajută să știm dinainte la ce să ne așteptăm acolo și să ne setăm de acasă un meniu. De exemplu, la restaurante Subway a apărut o alternativă rapidă și sănătoasă la restaurantele scumpe – Sub Gustări. Sub sloganul „Mănânci bine, plătești mai puțin”, acestea reprezintă o alternativă accesibilă, care poate fi completată prin adăugarea de ingrediente variate, precum legume sau sosuri. Și nici nu trebuie să cheltuiești prea mult.

Conturile separate funcționează mai bine

Pentru a te bucura de această soluție a conturilor separate este nevoie de un pic de pregătire, însă dacă ți-e greu să nu cheltuiești mai mult decât îți permiți cu cardul, atunci efortul sigur va merita. Începe prin a crea încă un cont bancar, fără card atașat, la aceeași bancă. Acesta va fi contul tău principal – unde intră salariul și de unde plătești cheltuielile fixe și obligatorii precum chiria, întreținerea, factura la telefon, internetul, ratele etc.

Săptămânal sau lunar, alocă banii pentru cheltuieli neesențiale – haine, ieșit în oraș, restaurant, hobby etc. Adică, virează-i în contul de card. De ce funcționează această metodă? În primul rând, pentru că vei ști exact cât ai cheltuit atunci când cardul tău va fi pe zero. În al doilea rând, crește durerea cheltuitului dacă e nevoie să realimentezi cardul de cheltuieli neesențiale înainte de salariu.

În concluzie, da, cardul are numeroase avantaje – este mai simplu și mai rapid de folosit, îl poți folosi internațional, e mai ușor să monitorizezi cheltuielile lunare cu ajutorul lui consultând extrasul de cont, plus alte beneficii. Însă cardul are și un dezavantaj major: este mai rapid și duce mai ușor la excese. De aceea, printr-o planificare atentă a cheltuielilor putem evita problemele financiare, iar prin implementarea câtorva trucuri simple putem să transformăm datoriile într-o problemă a trecutului.