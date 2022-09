Saveta Bogdan cântă de la vârsta de 5 ani și a fost încurajată de însăși Maria Tănase să îmbrățișeze cariera de cântăreață. Ajunsă la 76 de ani, artista se simte în plină formă și, tocmai de aceea, orice zvonuri că nu i-ar merge bine o scot din sărite.

După ce în spațiul public s-a vehiculat că Saveta Bogdan ar avea probleme financiare, ba chiar și datorii, cântăreața de muzică populară i-a acuzat pe colegii de scenă că lansează zvonuri false.

”N-am nicio datorie! Tot timpul se scrie de mine că sunt amărâtă, că n-am bani. Am bani, am de toate, nu-mi lipsește nimic, am bani în bancă.

Acum sunt la cosmetică, mă răsfăț, îmi face o mască cu aur. La o cosmetică de elită, nu oriunde, nu la țața Leana din șanț, sunt la o expertă”, a spus Saveta Bogdan pentru starpopular.ro.

„Mai am de trăit încă 50 ani”

Artista are și o explicație pentru zvonurile care ar încerca să o destabilizeze. Cei care le lansează ar fi geloși că a făcut un festival care îi poartă numele, că este invitată la diverse spectacole, la televiziuni, dar și la multe nunți, ceea ce o ajută să își completeze serios veniturile.

Saveta Bogdan nu se plânge nici de pensie, despre care spune că se apropie de 2.000 de lei.

Artista dă asigurări că s-a gândit chiar și la zilele negre.

”Am făcut economii pe timpul lui Ceaușescu. I-am strâns de mult timp. Îi țin la bancă, ferească Dumnezeu, apare o operație, să am pentru când oi muri.

Vreau să se facă un parastas mare, la noi se fac pomeniri mari. Dar mai am de trăit încă 50 ani, să vadă dușmanii că trăiesc și o duc bine”, a adăugat Saveta Bogdan pentru sursa citată.