Cu ce bărbat ar pleca Simona Halep pe o insulă pustie: ”Ar fi frumos să petrec un timp cu el…”

Simona Halep, care va debuta în primul turneu de Grand Slam al anului, marți, de la ora 10:00, contra estoniencei Kaia Kanepi, a dezvăluit în cadrul unui interviu cu ce bărbat ar pleca pe o insulă pustie.

Simona Halep a acordat un interviu jurnalistului Ravi Ubha și a fost întrebată ce jucător ar lua cu ea pe o insulă pustie. Ei bine, răspunsul sportivei n-a întârziat să apară! (CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP, DEBUT CU STÂNGUL ÎN 2019!)

„Pe Federer, pentru că îmi place felul în care joacă și îmi place personalitatea lui. De aceea ar fi frumos să petrec un timp cu el, pentru a lua ceva din experiența sa, din gândurile lui. Întotdeauna ai lucruri de învățat de la cel mai bun”, a răspuns Simona Halep.

Darren Cahill și Simona Halep au întrerupt colaborarea

Colaborarea dintre Simona Halep și Darren Cahill a început în anul 2015, iar sub comanda australianului sportiva noastră a câștigat primul Grand Slam din cariera și a încheiat de două ori la rând pe primul loc in clasamentul WTA, în 2017 și 2018. (VEZI ȘI: ”IL LUCE”, FASCINAT DE SIMONA HALEP LA ANIVERSAREA LUI IONUȚ LUPESCU! NR. 1 WTA, APARIȚIE SURPRIZĂ LÂNGĂ GENERAȚIA DE AUR! VIDEO)

”Comunicarea cu Simona a decurs în regulă, e practic parte din familia mea. Ea știa că urmează un an important pentru mine. Băiatul meu are 17 ani, vrea să devină și el jucător de tenis și să ajungă la colegiu în SUA. Așa că era dificil să mai pot călători 35 de săptămâni pe an. A fost o decizie ușoară din punctul de vedere al familiei, însă destul de dificil să mă despart de Simona! Ea este însă o campioană, a înțeles și m-a susținut”, a mărturisit Darren Cahill în urmă cu ceva timp.

După despărțirea de Darren, Simona a hotărât să meargă la primele turnee din 2019 fără antrenor. Numărul 1 mondial și-a început pregătirea sub comanda lui Florin Segărceanu, care nu o va însoți însă și la turnee.