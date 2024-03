Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Ristei, după despărțirea de Naomi Hedman: ”Umblă cu medicamentele după el”

Florin Ristei (36 de ani) și Naomi Hedman (28 de ani) s-au separat, iar ruptura s-ar fi produs înainte de Crăciunul trecut (2023), potrivit unor zvonuri. În ultimele sătpămâni, artistul s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate, ajungând chiar la spital. Recent, Ilona Brezoianu (33 de ani) l-a filmat pe colegul său de platou, scriind în dreptul imaginilor că ar „umbla cu medicamente” după el.

Încă din iarna anului trecut, s-a zvonit că Florin Ristei și Naomi Hedman s-ar fi despărțit. Apoi, la două luni distanță, artistul a vorbit în cadrul podcastului „Fiertzi” despre relația sa cu Naomi Hedman. A dorit să clarifice zvonurile. Relația celor doi ar fi, deocamdată, pe „pauză”, cântăreața mutându-se înapoi la Londra. De altfel, chiar dacă s-a mutat la Londra, cei doi țin legătura. AICI se regăsesc mai multe detalii.

Apoi, Florin Ristei s-a confruntat cu probleme de sănătate, ajungând chiar la spital. A simțit o stare de rău, de leșin, motiv pentru care a ajuns pe mâinile medicilor. Pentru că a muncit mult în ultima perioadă, organismul s-a resimțit, fiind acaparat de oboseală. Epuizat, a ajuns să primească tratament din partea medicilor, pentru a se repune pe picioare. AICI sunt mai multe detalii.

Vezi și NAOMI HEDMAN, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE S-A AFLAT CĂ FLORIN RISTEI ERA SĂ MOARĂ CÂND S-AU DESPĂRŢIT: „NICIUN SUFLET…”

Citește și NAOMI HEDMAN ÎNCEARCĂ SĂ SE ÎMPACE CU FLORIN RISTEI?! MESAJUL CARE A UIMIT PE TOATĂ LUMEA

Pe rețelele de socializare, Ilona Brezoianu, colega sa de platou, a postat câteva imagini de la Antena 1. Alături de ea se afla Florin Ristei, stând cu capul pe braț. În dreptul imaginii, Ilona Brezoianu a notat mesajul: „Umblă cu medicamentele după el”. Recent, artistul în vârstă de 36 de ani a ajuns la spital, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Din cauza epuizării, a simțit stări de rău. Motiv pentru care a avut nevoie de îngrijire medicală.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn.

Eu mă duc dimineața la (n.r. la una dintre emisiunile din care face parte), de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm (n.r. la altă emisiune), iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a povestit Florin Ristei, în emisiunea „Fiertzi”, prezentată alături de Speak.