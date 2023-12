Și-au spus „adio” înainte de Crăciun? Ce se întâmplă în relația lui Florin Ristei cu Naomi Hedman: „Va fi un mister”

În ultima perioadă, s-a zvonit că Florin Ristei (36 de ani) și logodnica lui, Naomi Hedman (28 de ani), s-ar fi despărțit. Acest aspect ar fi fost alimentat de faptul că artista și-ar fi șters fotografiile cu iubitul ei de pe rețelele de socializare. Acum, Florin Ristei a reacționat, mărturisit că „poate va fi un mister” și că imaginile ar fi putut fi șterse „cu alt scop”. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

S-a zvonit că Florin Ristei și Naomi Hedman s-ar fi despărțit. Zvonul a fost alimentat de faptul că artista în vârstă de 28 de ani și-ar fi șters fotografiile în care apărea alături de el, pe rețelele de socializare. În decembrie 2020, fostul jurat de la X Factor a cerut-o în căsătorie pe artistă și formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz.

Acum, însă, au fost alimentate zvonuri potrivit cărora s-ar fi separat. Florin Ristei a dezvăluit, într-un interviu scurt, că totul poate este „un mister” și că fotografiile respective ar fi putut fi șterse „cu alt scop”. Întrebat dacă s-au despărțit, vedeta Antenei 1 a oferit un răspuns evaziv, nedorind să comenteze mai mult pe marginea acestui subiect. Povestea de dragoste a celor doi a început odată cu participarea lui Naomi Hedman pe platourile emisiunii X Factor. Britanica în vârstă de 28 de ani nu l-a cucerit doar cu vocea sa, ci și cu frumusețea. De acolo, vedeta Antenei 1 a început să facă pași către a o cuceri pe artistă.

Vezi și ANTENA LE-A INTERZIS, DAR EI NU SE DAU BĂTUȚI. CANCAN.RO A AFLAT PLANUL SECRET AL LUI FLORIN RISTEI PENTRU A CONTINUA PODCASTUL ALĂTURI DE SPEAK! “ LE-AM SPUS TOT CEEA CE AVEAM PE SUFLET ȘI…”

Citește și FLORIN RISTEI L-A DAT DE GOL PE ȘTEFAN BĂNICĂ JR.! CE A SPUS ARTISTUL DESPRE COLEGUL SĂU DE LA X FACTOR: „E DIFICIL BĂNICĂ, E AȘA…”

Florin Ristei a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni online, că Naomi Hedman a crezut că partenerul ei ar fi infidel. Situația avusese loc înainte de pandemie. La momentul acela, vedeta Antenei 1 se abonase la un cont pe o platformă destinată adulților și primea mesaje pe mail. Notificările veneau zilnic, susține artistul. Într-o zi, partenera lui era supărată, crezând că artistul i-ar fi infidel. Însă situația a fost explicată pe larg în cuplul lor, tânăra înțelegând, de fapt, că erau simple notificări, iar cântărețul nu dialoga cu o altă femeie.

„Acum vreo patru ani, înainte de pandemie, mi-am făcut cont pe OnlyFans. Îl urmăream pe unul, care călătorea, și apoi am mai dat la vreo două. Am găsit-o pe una, pe o româncă, și am zis hai să văd pe ascunde și am plătit. După aceea nu am mai plătit.

Ei își trimit notificare în fiecare zi, mesaj de la respectiva, mai cumpără. N-am mai intrat. Ajung într-o zi acasă, Naomi supărată. Că tu vorbești cu una, ai mesaje de la OnlyFans. Se conectase mailul meu pe o tabletă”, a declarat Florin Ristei, în podcastul „Fierți pe Insulă”.