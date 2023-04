Bucurie pentru Florin Ristei. Logodnica lui a decis să își facă operație estetică. Intervenția la care s-a programat Naomi Hedman

Naomi Hedman a trecut printr-o operație estetică, de curând. Iubita și, totodată, logodnica lui Florin Ristei, fostă participantă la show-ul de succes al Antenei 1, X Factor, a decis să-și facă o operație estetică, iar artistul nu poate decât să fie mândru.

Recent, Naomi Hedman, partenera lui Florin Ristei, a trecut printr-o transformare fizică de care este foarte mândră.

Intervenția la care a apelat Naomi Hedman

Mai exact, tânăra, în vârstă de 29 de ani, s-a adresat medicilor esteticieni pentru a face o intervenție la nivelul bustului, pe care și-a planificat-o de mult timp. Naomi Hedman a anunțat recent pe rețelele de socializare că și-a schimbat implanturile mamare vechi, cu unele noi. Tânăra susține că și-a dorit de mult timp să ajungă la rezultatele din prezent.

“Vindecată și extrem de fericită de rezultate! Recent, mi-am făcut o re-augmentare a sânilor și cazul meu a fost unul dificil. Voi împărtăși mai multe despre experiența ea în curând. Sunt foarte recunoscătoare că am fost pe mâini bune!”, a dezvăluit Naomi pe Instagram.

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut pe platourile de filmare ale show-ului „X Factor”

Florin Ristei și Naomi Hedman formează un cuplu de mai bine de 2 ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii „X Factor”, unde tânăra mulatră, cu forme absolut fermecătoare, era concurentă, iar Florin Ristei juriza momentul său. În anul 2021 s-au logodit în mare secret.

„Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. Nu ştiu exact ce a fost întâlnirea noastră, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”, spunea artistul, în urmă cu ceva timp.

