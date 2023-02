Cu ce se ocupă de fapt Eduard Gogulescu, Războinicul de la Survivor România

Fanii competiției sportive „Survivor România” au fost luați prin surprindere când au aflat că urmează să ajungă în Republica Dominicană patru noi concurenți. Printre aceștia, s-a aflat și Eduard Gogulescu, un tânăr de 23 de ani care a atras imediat atenția celor din tabăra în care a fost repartizat.

În ediția care a fost difuzată pe data de 13 februarie 2023, în competiția care are loc în republica Dominicană au intrat patru noi concurenți, doi la Faimoși și doi la Războinici. În echipa Faimoșilor au ajuns Crina Abrudan și Mihai Zmărăndescu, în timp ce echipa Războinicilor a fost suplimentată cu Alina Radi și Eduard Gogulescu.

Cu ce se ocupă, de fapt, Eduard Gogulescu

Concurentul care a ajuns în echipa Războinicilor pare că nu se teme de nimic, de aceea își dorește cu nerăbdare să ajungă cât mai departe în competiție și să câștige marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Dependent de adrenalină, Eduard a încercat de-a lungul anilor o mulțime de senzații tari, tocmai de aceea a învățat să aprecieze mai mult viața pe care o trăiește.

Înainte de a accepta provocarea Survivor 2023, Eduard activa în lumea divertismentului, fiind un DJ foarte cunoscut și apreciat în multe cluburi din Capitală. Totuși, tânărul nu excludea niciodată varianta de a merge și în alte orașe din România pentru a-i încânta pe oameni cu talentul său.

De departe cel mai mare atuu al său în acest moment este că practică sport și merge la sală de mai bine de cinci ani, motiv pentru care este obișnuit cu efortul fizic și cu probele care vor fi din ce în ce mai grele. Eduard pare să fie destul de motivat să își ajute colegii, chiar dacă este de părere că aceștia nu au prea mare nevoie de ajutor.

„Numele meu este Eduard. Am 23 de ani. Sunt DJ. Am venit aici, în primul rând, pentru că sunt o persoană dependentă de adrenalină, de situații de disconfort. Am venit să aduc forțe noi Războinicilor, chit că n-au nevoie. Mie mi s-a părut că nu au nevoie, dar de ce nu? Nu strică o forță în plus. Și motivație. Fără motivație nu ai cum să ajungi mai departe și niciodată în finală. Așa că, am venit să câștig!”, a declarat Eduard Gogulescu la Survivor 2023.