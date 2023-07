Cu ce se ocupă fiica Ronei Hartner la doar 15 ani. Rita are un viitor strălucit: „Se descurcă de una singură”

Rona Hartner (50 de ani) se poate considera o mamă norocoasă! Vedeta are o fiică, în vârstă de 15 ani, cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. Artista a încercat s-o țină departe pe Rita Sumalya de micile ecrane și aparițiile publice, însă de curând adolescenta i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a venit la braț cu mama ei, într-o emisiune televizată.

Rona Hartner este o mamă fericită și se mândrește cu fiica ei superbă. Rita Sumalya are 15 ani și s-a născut în Franța, fiind rodul iubirii dintre vedetă și dansatorul Rocco Sedano. Adolescenta trăiește mai mult în țara de baștină, însă vine în România ori de câte ori are ocazia. Artista a încercat s-o țină departe de lumina reflectoarelor, tocmai din acest motiv nu se știau prea multe despre tânără. Fata locuiește în Franța și vorbește parțial limba română.

CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER, DIAGNOSTICATĂ CU CANCER PULMONAR ÎN STADIUL 4. ULTIMA DORINȚĂ A ARTISTEI: „E SINGURUL LUCRU PE CARE MĂ AMBIȚIONEZ SĂ-L MAI FAC”

Rita are un viitor strălucit în lumea artistică. Adolescenta a jucat până acum în trei filme, bucurându-se de un succes mare la vârsta ei. Aceasta are multe planuri în ceea ce privește cariera ei, însă momentan se axează pe pasiunile ei. “E mai înaltă decât mine. Fata mea se descurcă de una singură. Anul acesta mi-am luat un an sabatic mamă-fiică, să descoperim mai multe lucruri împreună. Și o iau cu mine peste tot. Îmi dau seama că la 18 ani va pleca pe drumul ei, între șapte ani și acum a fost numai și numai la școală. Și eu de fiecare dată când eu plecam în România, ea rămânea cu mama. Iar eu, ca artistă, am simțit o suferință destul de mare.

De aceea am optat să facă o școală acasă, este în Franța, și în același timp să mă urmeze peste tot. Home schooling, cu școală de modeling, cu alte chestii. Nu prea îi place la școală cu foarte mulți copii, colegii nu au fost prea cool. Așa că home schooling îi convine mai mult. Vrea să facă un curs de hair styling, pe culoare bio, va face și modeling. Și avem și un film în care va juca. A mai jucat deja în trei filme. Și e basistă”, a spus Rona Hartner, în emisiunea lui Teo Show.

CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER, MĂRTURISIRI TULBURĂTOARE! ARTISTA A FOST AGRESATĂ DE UN CELEBRU REGIZOR: „AM FĂCUT PLÂNGERE PENALĂ. AM FOST ÎN DEPRESIE TREI ANI”

Numele fiicei Ronei Hartner are o semnificație aparte

Rona Hartner a vrut ca pe fiica ei să o cheme Rita Sumalya. Mulți s-au întrebat cum a ales artista aceste două prenume pentru fata ei, iar acum a clarificat lucrurile. „Am vrut să îi dau un nume quechuan ca să nu își uite originile din Argentina, mai precis de la indienii quechuan de unde vine străbunica ei, din partea tatălui. Am ales Sumalya care înseamnă „lumina frumoasa” și pe urma i-am pus și numele sfintei mele preferate Sfânta Rita și atunci are cele doua nume.”, mărturisea cântăreața pentru kanald.ro