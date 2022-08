Cu ce se ocupa Lia Bugnar în vremea comunismului. Ce job a avut, înainte să ajungă actriță

Lia Bugnar (51 de ani) este, în prezent, dramaturgă și scenaristă, însă puțini știu cu ce se ocupa fosta parteneră a lui Anghel Damian (31 de ani) în vremea comunismului. Iată ce job a avut, înainte să ajungă actriță!

Lia Bugnar activează, în prezent, ca dramaturgă și scenaristă, însă nu toți știu ce job avea în perioada comunismului. Fosta parteneră de viață a lui Anghel Damian a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la București, secția Actorie, în anul 1995. Însă, înainte de a deveni actriță cu acte în regulă, Lia Bugnar și-a câștigat existența și din alte joburi.

Înainte să intre în lumea actoriei, Lia Bugnar a lucrat ca secretară la IPROLAM, un institut de proiectări laminate. Apoi, pentru o perioadă scurtă, aceasta a fost model. În anul 1990, a avut oportunitatea de a juca în spectacolul „Adio, femei!”.

Lia Bugnar, destăinuiri despre perioada comunistă

„M-am angajat secretară imediat după ce am terminat liceul, fiindcă am dat examen la limba chineză şi n-am intrat. La actorie ştiam că sunt doar trei locuri şi nu am avut naivitatea să dau examen.

Sistemul de pile era singurul lucru trainic în ţara noastră, pe vremea lui Ceauşescu. Nici nu mi-am pus problema. Aşa că m-am angajat secretară tot printr-un sistem de pile…

Aveam diplomă de stenodactilografie. Eram secretară la IPROLAM, un institut de proiectări laminate. N-am aflat niciodată ce se întâmpla acolo. Mie mi se părea că nimeni nu face nimic. Mai era acolo o doamnă, secretară de-o viaţă, care urma să-mi predea ştafeta.

Am stat un an şi am făcut nişte cafele. Oricum fac o cafea proastă. Şi am dus nişte pahare cu apă. La un moment dat, la începutul lui 1989, cineva i-a zis maică-mii că era un concurs de manechine la UCECOM, un alt complex de litere. Şi mama mi-a zis să mă duc.

M-am prezentat la concurs. Erau sute de fete la coadă. Mi-aduc aminte că pe mine nu m-au mai pus să mă dezbrac. Au zis că nu mai e nevoie şi m-au luat direct. Ceea ce a fost fenomenal, pentru că eram de o pudoare exacerbată. Pe urmă a venit Revoluţia şi locul ăla s-a desfiinţat, dar mă mai chemau din când în când la nişte evenimente.

Şi într-o zi s-a întâmplat că m-a sunat o doamnă şi mi-a zis că regizorul Mihai Berechet are nevoie de o fată într-un spectacol. Era în 1990. M-am dus şi aşa am intrat în spectacolul „Adio, femei!”, cu Angela Similea şi Ştefan Iordache. Atunci mi-a venit ideea să dau la teatru şi m-am dus la Ştefan Iordache să-l întreb cu cine să mă pregătesc. Am dat şi am intrat din prima”, mărturisea Lia Bugnar, pentru „Weekend Adevărul”.

Diferență de 22 de ani între Lia Bugnar și Anghel Damian

Anghel și Lia au fost împreună aproximativ nouă ani. Anghel a povestit într-un interviu că s-au cunoscut la o filmare, unde jucau doi străini care se îndrăgostesc la metrou. În realitate, nu s-au îndrăgostit la metrou, ci la teatru, când repetau pentru un spectacol.

Sursă foto: Facebook