Cu ce trebuie combinat cozonacul de Crăciun, ca să nu ne îngrășăm. Cristian Mărgărit a dezvăluit secretul

Vrei să te bucuri de cozonac, dar totodată nu îți dorești să ai probleme cu kilogramele în plus? Iată cu ce trebuie combinat, de fapt! Nutriționistul Cristian Mărgărit a dezvăluit acest secret!

Consumul de cozonac trebuie să fie cât mai echilibrat dacă nu vrei să te confrunți cu kilograme în plus. Două felii ocazional nu vor avea un impact major, chiar dacă excesul poate deveni problematic, mai ales dacă este asociat cu dulciuri industriale, sucuri dulci sau mese bogate în grăsimi. O bună strategie este includerea în meniul zilnic a unor preparate mai ușoare, cum ar fi o friptură slabă și o salată.

Nu putem să nu precizăm faptul că mișcarea joacă un rol important atunci când vine vorba de gestionarea caloriilor. Persoanele care fac sport regulat își permit să consume puțin mai mult cozonac. De exemplu, o persoană cu greutate medie poate elimina caloriile din două felii de cozonac în aproximativ o oră de exerciții fizice.

„Depinde de cantitate, depinde de ce mâncăm în rest. Dacă în rest reducem din caloriile goale, nu mâncăm dulciuri industriale, nu bem sucuri cu zahăr, nu mâncăm foarte gras, doar așa o friptură slabă și o salată, ne permitem să mâncăm și cozonac. Cei care fac sport, care fac mișcare, își permit să mănânce chiar și mai mult, pentru că, o felie – două de cozonac, două felii mai subțiri înseamnă cam o oră de sport pentru o persoană de greutate medie. Ingredientele sunt foarte dense din punct de vedere caloric. Tocmai aceasta este și ideea. O prăjitură are calorii ușor de asimilat, este și dulce, are și făină, și ouă, are și lapte, nucă, cacao, diverse alte ingrediente care sunt dense caloric și, în special, bogate în zaharuri”, a spus nutriționistul Cristian Mărgărit, potrivit Antena 3 CNN .

Pentru a integra cozonacul în dieta ta, trebuie să știi că asocierile alimentare sunt esențiale. Dacă tolerezi lactatele, poți consuma un pahar de lapte sau un iaurt. Cozonacul poate fi inclus, de asemenea, la micul dejun, ca gustare sau desert, însă nu în porții prea mari.

„Cine poate să bea lapte, sigur, poate să consume și cu un pahar de lapte. Iaurtul poate fi iarăși o asociere bună. Trebui să ținem cont de cantitatea totală. Poate fi o parte din micul dejun, poate fi o gustare, poate fi un desert, deci îl putem încadra cam oriunde în ziua noastră. După antrenament ar fi momentul cel mai bun, pentru că te ajută cu refacerea după antrenament și acele calorii nu se mai depun. (…) Dacă nu facem sport, excesul de calorii se va depune sub formă de grăsime. În plus, alte efecte negative, care nu apart neapărat într-o zi, dar dacă menținem acest obicei și continuăm cu dulciuri și alte alimente similare, sigur că vasele de sânge au de suferit, inima are de suferit, ficatul are de suferit, practic tot organismul are, în timp, la un astfel de exces alimentar, de suferit”, a adăugat nutriționistul.