Cu cine a vorbit ultima oară Andrei Versace, înainte de a muri. Ce arată raportul preliminar al medicilor legiști

Andrei Versace a fost condus pe ultimul drum pe 24 iulie 2024. Familia și cei care l-au cunoscut pe tânărul de 37 de ani l-au înmormântat în cimitirul Cărămidarii de Jos de la Piața Sudului. Înainte cu câteva zile de a muri, Andrei Pârvan discutase la telefon cu un membru al familiei. La mai bine de două săptămâni de când a fost descoperit fără suflare în casă, medicii legiști au întocmit un raport preliminar. Iată detaliile mai jos, în articol.

În data de 20 iulie 2024, Andrei Versace a fost găsit fără suflare în apartamentul său din București, Sectorul 1. Dinspre locuința sa provenea un miros înțepător, iar paznicul clădirii a apelat imediat 112. Potrivit datelor, decesul ar fi survenit cu câteva zile înainte să fie găsit. În jurul morții sale a pendulat un mister, deoarece au fost luate în calcul mai multe ipoteze (crimă, moarte naturală sau sinucidere). Înainte de a trece în neființă, bărbatul vorbise cu mama lui. Cei doi au discutat la telefon, cu câteva zile înainte de deces. A fost înmormântat pe 24 iulie 2024, în cimitirul Cărămidarii de Jos de la Piața Sudului.

În ultimii ani, Andrei Pârvan consuma alcool în exces și ar fi avut probleme cu un clan interlop din Capitală. Bărbatul ar fi fost dator cu bani. Medicii legiști au întocmit un raport preliminar în cazul morții lui Andrei Versace. În urma necropsiei, ar fi fost eliminate suspiciunile legate de o posibilă crimă sau sinucidere. În urma consumului zilnic de băuturi alcoolice (tărie), ficatul bărbatului se rigidizase. Pentru că alcoolul nu a mai fost metabolizat, bărbatul a făcut cheaguri de sânge, aspect care a contribuit la o moarte lentă. Bărbatului i-ar fi scăzut tensiunea, a leșinat și apoi s-a stins din viață, arată Spynews.

Anumite probe vor fi analizate în laborator. Rezultatele oficiale ale acestor teste vor apărea abia peste un an, potrivit surselor GÂNDUL. Medicii legiști au prelevat și probe în vederea stabilirii dacă influencerul a consumat substanțe interzise sau dacă a luat medicamente înainte de deces. AICI se regăsesc mai multe informații.

„În cazul lui Andrei Pârvan, cauza este nedeterminată, având în vedere gradul de putrefacție. Nu are leziuni interne și externe, iar mai multe probe vor fi analizate în condiții de laborator. Rezultatul lor îl vom afla peste un an, un an și jumătate”, au precizat, pentru GÂNDUL, surse din această anchetă.