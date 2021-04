Cu cine seamănă, de fapt, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Prezentatorul de la Românii au talent a făcut dezvăluirile așteptate de toată lumea

Smiley a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor. De când el și Gina Pistol au devenit părinți, oamenii s-au întrebat cu cine anume seamănă micuța Josephine Ana Maria. Ei bine, artistul a făcut, recent, dezvăluiri de senzație!

În cadrul podcastului Fain și Simplu, Smiley a făcut dezvăluirile pe care toată lumea le aștepta. Artistul a vorbit despre fiica lui, Josephine și a mărturisit că multe dintre trăsăturile micuței sunt moștenite de la Gina Pistol.

„Oamenii apropiați au văzut fetița, în poze. (…) Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri.

Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine. N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”, a mărturisit Smiley în cadrul podcastului Fain și Simplu.

Gina Pistol nu-i pune întrebări inutile lui Smiley

Tot în cadrul aceluiași podcast, Smiley a vorbit despre lucrurile pe care le iubește la Gina Pistol. Artistul a punctat faptul că iubita lui îl înțelege foarte bine și, ceea ce este și mai important, îi înțelege pe deplin meseria.

„Probabil dacă ne-am fi cunoscut mult mai devreme nu am fi rămas împreună, ori că eram eu prea zbuciumat, ori că era ea mult prea nerăbdătoare.

Este super jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost m-am simțit excepțional, ne plac același gen de cântăreți, de filme. Ne place aceeași mâncare, suntem asemănători din multe puncte de vedere.

(…) Nu-mi pune multe întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea, pentru mine, să am un om acasă care știu că mă așteaptă și nu pune la îndoială ceea ce spun legat de programul meu, de ce am eu nevoie, și care îmi oferă ce am nevoie”, a mai spus Smiley.

