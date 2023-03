Cuibușorul lui Puya, concurentul de la America Express. Cum arată locul în care trăiește celebrul rapper împreună cu familia sa

Puya a copilărit în Sălăjean și chiar dacă o perioadă a părăsit zona și s-a mutat într-o casă cu piscină, lângă Bucureşti, se pare că nu a putut sta prea departe de cartierul preferat. După participarea la America Express, artistul și-a ridicat o vilă cu două etaje într-un timp record. Iată cum arată locuința cântărețului.

Puya a cunoscut succesul alături de formația „La Familia”. Concurentul de la America Express și colegul său, Tudor Sișu, au susținut nenumărate spectacole, ba chiar la un dintre concerte, artistul a povestit că și-a cunoscut sufletul pereche, pe actuala soție, Melinda. S-au tatonat un timp, iar apoi lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase.

Cântărețul s-a aşezat la casa lui, iar alături de partenera sa are trei fete. Pentru că are o familie numeroasă, Puya a decis să își construiască o vilă impunătoare cu parter şi două etaje, curte şi locuri de parcat maşinile.

”Vezi cocioaba asta? Aici vreau su să-mi fac o casă. Să-mi dea voie Primăria Sectorului 3. Vă rugăm, domnule. Sunt susținător al cartierului de când sunt mic, vă rog, lăsați-mă să-mi fac și eu o cocioabă aici. Nu de alta, dar am zăpăcit Poliția Locală. L-am sunat de prea multe ori vecinii. Aici cred că aș sta liniștit. O să iau fiecare cărămidă de aici și fiecare țiglă, fiecare lemn, și o să fac altă casă. Pe asta o s-o dărâm, dar nu aruncăm nimic. Toate le ducem acolo, la țară, la casa veche.”, spunea Puya în urmă cu patru ani.

Se pare că artistul s-a ținut de cuvânt și a refolosit multe dintre materialele de la vechea casă: ”Toată lumea a zis că sunt nebun când am demolat casa aici, am făcut-o pe asta mai mare. Aici, pe locul ăsta, era o casă veche. Eu nu am vrut să arunc cărămida. Toată lumea a spus că trebuie să o arunc la gunoi. Uite, am stivuit-o aici, și l-am găsit pe omul ăsta din Cluj. Le taie și le lipesc înapoi pe casa asta”.

Puya nu a renunțat la casa din chirpici

Rapperul și-a cumpărat în urmă cu ceva timp o casă din lut la țară. Locuința respectivă, cel mai probabil, locul de refugiu al artistului. Alături de Melinda, soția lui, și de cele trei fiice, Puya se retrage la țară de fiecare dată când simte nevoia să evadeze din agitația de la oraș.

Artistul a dezvăluit că nu este o simplă casă ci un proiect de suflet.

”Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E, mai degrabă o chestie făcută așa în pur stil sălăjenist. Am făcut-o de-al dracu, na! M-am săturat de lozinca asta cu să ne luăm țara înapoi. Am făcut ceva bănuți, am țară de vânzare. E, uite că o iau înapoi! Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare (mă mai ajută și soacră-mea) și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, a mai povestit Puya despre casă din chirpici.