Culisele unui scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1

Culisele unui scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Galerie Foto 5
George Vornicu și ceialți participanți de la Insula iubirii 2025. Sursa foto: captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

George Vornicu, fost concurent la Insula Iubirii, sezonul 9, a ajuns în conflict cu producătorii emisiunii, după ce a refuzat să ofere momente de audiență menite să-i stârnească gelozia iubitei sale, Ionela Coșa. Potrivit surselor CANCAN.RO, decizia sa a avut consecințe asupra parcursului din show, iar imaginile în care apare îl surprind adesea nemulțumit de ceea ce se întâmpla pe insulă.

George Vornicu și Ionela Coșa au intrat în competiție pe parcursul sezonului din 2025, după plecarea lui Isabel și Claudiu. Odată ajunși în Thailanda, concurentul s-a apropiat de ceilalți băieți și a participat la discuțiile lor. În timpul unei conversații purtate pe plajă, a încercat să le explice colegilor săi că anumite situații din emisiune sunt construite astfel încât să provoace reacții puternice din partea partenerelor care se află pe insula fetelor.

George Vornicu, tras la răspundere de producătorii Insula Iubirii

Discuția a fost auzită prin intermediul lavalierelor, iar a doua zi George a fost chemat la o întâlnire neașteptată cu cei trei producători ai emisiunii. Potrivit surselor CANCAN.RO, între aceștia și concurent a izbucnit un conflict, în timpul căruia George Vornicu a fost certat și jignit, fiind amenințat inclusiv cu sancțiuni financiare consistente. Producătorii i-au reproșat că intervine în experiența celorlalți participanți și că încearcă să le influențeze comportamentul.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Dacă tu ești mai deștept, lasă-i pe ei să fie așa.”, i-au spus producătorii emisiunii lui George Vornicu.

În urma disputei, George a decis să nu mai contribuie la crearea unor momente spectaculoase pentru emisiune. Acesta a refuzat să ofere conținut care să o facă geloasă pe Ionela și a ales să stea mai mult deoparte, în loc să intre în jocul provocărilor.

Sursa foto: Social media

Nemulțumirile sale nu s-au oprit aici. Fostul concurent a criticat condițiile din casă, mâncarea și timpul îndelungat petrecut în interior, în locul activităților în aer liber. Potrivit surselor, atitudinea sa a atras reacții din partea producătorilor, iar prezența redusă în materialele difuzate a fost una dintre consecințele conflictului.

Deși Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen național, iar fiecare sezon stârnește numeroase discuții în rândul telespectatorilor, experiența avută de George Vornicu arată că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de roz în Thailanda pe cât par pe micul ecran, iar în spatele momentelor difuzate la televizor se ascuns scandaluri uriașe care sunt ținute ascunse de clauzele contractuale.

CITEȘTE ȘI: EX-concurentul de la Insula Iubirii, acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Case vândute la prețuri suspect de mici și o „notă de plată” uriașă!

Ionela, feblețea Jaguarului, l-a făcut praf pe Prințul Marco: „Am senzația că a scăpat din lesă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Denisa Nechifor, mai sinceră ca niciodată: „Mi-aș fi dorit să nu-mi cresc copilul singură”
Denisa Nechifor, mai sinceră ca niciodată: „Mi-aș fi dorit să nu-mi cresc copilul singură”
Ce s-a întâmplat cu Mircea Eremia, după accidentul de motocicletă: „Am avut nevoie de operație”
Ce s-a întâmplat cu Mircea Eremia, după accidentul de motocicletă: „Am avut nevoie de operație”
Vara a trecut, dar imaginile au rămas! Alexia Eram, Andreea Tonciu și Otniela, super-hot! Top 20 dive care au încins litoralul
Vara a trecut, dar imaginile au rămas! Alexia Eram, Andreea Tonciu și Otniela, super-hot! Top 20 dive care au încins litoralul
Concurentul de la Burlacii, mai sincer ca niciodată: „Am fost dat afară. Dar dacă nu se întâmpla, plecam eu!”
Concurentul de la Burlacii, mai sincer ca niciodată: „Am fost dat afară. Dar dacă nu se întâmpla, plecam eu!”
Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”
Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
Mediafax
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
A început procesul lui Călin Georgescu la Tribunalul București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi eliberat din arest
Gandul.ro
A început procesul lui Călin Georgescu la Tribunalul București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi eliberat din arest
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
De ce se tem bugetarii să vorbească deschis la serviciu. Un studiu scoate la iveală problemele din instituțiile publice
Adevarul
De ce se tem bugetarii să vorbească deschis la serviciu. Un studiu scoate la iveală problemele din instituțiile publice
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
Click.ro
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Poliția Brașov are o mașină „beton”, la propriu! Imagini virale
Promotor.ro
Poliția Brașov are o mașină „beton”, la propriu! Imagini virale
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
A început procesul lui Călin Georgescu la Tribunalul București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi eliberat din arest
Gandul.ro
A început procesul lui Călin Georgescu la Tribunalul București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi eliberat din arest
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.