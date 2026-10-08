Ionela, feblețea Jaguarului, l-a făcut praf pe Prințul Marco: „Am senzația că a scăpat din lesă”

Ionela Coșa, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” care l-a dat pe spate pe Jaguarul, l-a făcut praf pe Prințul Marco! Bruneta a declarat, pentru CANCAN.RO, că acesta se comportă ca un bărbat scăpat din lesă și că, odată ajuns în Thailanda, pare să fi uitat complet că soția lui.

Cu alte cuvinte, Marco a plecat la Insulă să-și testeze relația și, din perspectiva Ionelei, pare că a testat-o până când a uitat ce trebuia, de fapt, să verifice.

Feblețea Jaguarului consideră că Prințul Marco a uitat complet de soția lui, Bianca Ghiurcă, și că replica lui cu „doar se testează” este mai degrabă o minciună bună de servit la cameră decât o explicație convingătoare.

Coșa Ionela l-a făcut praf pe Prințul Marco!

Bruneta nu s-a oprit însă la Marco și a avut câteva săgeți și pentru soția acestuia. Ionela consideră că nici Bianca nu gestionează tocmai elegant situația și că, în interacțiunile cu ceilalți concurenți, are momente în care exagerează și nu se comportă deloc așa cum ar trebui.

„Nu pot să spun că îmi place comportamentul Prințului Marco. Din punctul meu de vedere, nu își respectă femeia de lângă el. Am senzația că a scăpat „din lesă” și profită la maximum de libertatea pe care o simte acolo. El spune că se „testează”, dar eu nu cred că testarea unei relații înseamnă automat să ajungi să te îndrăgostești sau să te porți ca și cum ai uitat complet de omul de acasă.

În schimb, la ea se vede foarte clar că îl iubește și că nu are ochi pentru altcineva. Tocmai de aceea mi se pare și mai mare contrastul dintre ei. Totuși, trebuie să recunosc că nici comportamentul ei cu ceilalți nu mi se pare întotdeauna ok. Mi se pare uneori exagerat și cred că fiecare reacționează diferit atunci când este pus într-o asemenea situație”, a spus Ionela pentru CANCAN.RO.

Ionela Coșa a luat în vizor și cuplul Marcel-Armina. Aici, bruneta a recunoscut că privește lucrurile cu ceva mai multă suspiciune. Experiența lui Marcel și faptul că acesta știa deja foarte bine cum funcționează emisiunea îi ridică Ionelei câteva semne de întrebare.

„ În ceea ce îi privește pe Marcel și Armina, recunosc că sunt puțin cu garda sus. Experiența lui Marcel și faptul că știa deja foarte bine cu ce se mănâncă emisiunea mă face să cred că și Armina a fost, într-un fel, mult mai conștientă de ceea ce urma să trăiască”, a mai spus ea.

Cum s-a schimbat viața ei după „Insula Iubirii”

Ionela a povestit și cum a fost pentru ea aventura din Thailanda. Dacă pentru unii „Insula Iubirii” a venit cu scandal, gelozii și relații puse serios la încercare, pentru ea și George Vornicu lucrurile au stat aproape invers: au intrat împreună și au ieșit și mai uniți.

George este bărbatul care a cerut-o în căsătorie la finalul emisiunii, iar Ionela a spus că, după toată nebunia din Thailanda, relația lor este mai solidă ca niciodată. Experiența le-ar fi dat ocazia să se uite cu alți ochi la propriul cuplu.

„Cred că cel mai frumos lucru pe care ni l-a dat experiența asta este faptul că astăzi suntem mult mai bine și mult mai conectați decât eram înainte să mergem acolo.Pentru noi, Insula Iubirii a fost o experiență foarte frumoasă. Și aici vreau să fac o precizare foarte importantă: nu înseamnă că pentru toată lumea poate fi la fel. Din contră. Cred că, de cele mai multe ori, o astfel de experiență scoate la suprafață exact lucrurile care există deja într-un cuplu. Poate să apropie doi oameni, dar poate la fel de bine să îi facă să realizeze că nu mai sunt pe același drum. Noi, stând acolo și auzind poveștile celorlalți, ne-am dat seama de foarte multe lucruri. Am văzut problemele altor cupluri, am auzit prin ce treceau și, inevitabil, am început să ne uităm și la relația noastră dintr-o altă perspectivă. Și cred că atunci am realizat cel mai bine că noi, de fapt, nu aveam problemele pe care poate ni le imaginam înainte”, a povestit Ionela.

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