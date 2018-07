Culiță Sterp a ajuns la spital! Ce a pățit artistul care e în plin divorț de Carmen de la Sălciua

Culiță Sterp a ajuns pe mâinile medicilor. La câteva ore după ce a ieșit din sala de operații, artistul le-a transmit fanilor un mesaj. Cu toții s-au liniștit mai ales că știu cât de mult suferă artistul care a decis luna trecută împreună cu artista Carmen de la Sălciua să pună punct mariajului lor.

Culiță Sterp a fost operat la nas

Îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere a suferit o operație de deviație de sept. După intervenția chirurgicală, care îi sperie pe mulți dintre români, în acte încă, soțul lui Carmen de la Sălciua le mulțumit susținătorilor pentru gândurile trimise și că sunt alături de el în această perioadă grea din viața lui.

„Am avut o operatie la nas, deviatie de sept. Multumesc mult. Doamne ajuta. Va multumesc din suflet tuturor. Nu credeam ca sunt atatia oameni carora le pasa de sanatatea mea, chiar va multumesc. La fel va doresc si voua”, le-a transmis Culita Sterp fanilor.

Culiță Sterp vrea să se împace cu artista Carmen de la Sălciua

„Saptamana trecuta m-a oprit un preot de la noi din sat: «Culita, vezi ca te-ai bagat intr-o mare prapastie!«» . Deocamdata nu am divortat. A ramas ca prin septembrie sa mergem. Trebuia sa mergem in 7 august sa semnam inca o data, noi suntem plecati atunci si am zis sa mergem in septembrie. Poate ca e si un semn.

O sa fie, probabil o sa fie, nu stiu (n.r.: divortul). Cred ca ea (n.r.: isi doreste divortul). Eu sunt omul care iti spun o data, zici ca nu, eu nu te mai rog a doua oara. Un mesaj pentru ea: mi-e dor de tine, atat!”, a spus Culita Sterp în cadrule emisiunii “Agenţia VIP”.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au anunțat că divorțează vara aceasta

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au cunoscut în urmă cu mai bine de doi ani la un botez. De atunci au trăit, până de curând când au decis să se despartă, o poveste de dragoste. Culiță Sterp a cerut-o pe Carmen în căsătorie într-un mod inedit, chiar de ziua îndrăgostiților. În fața a sute de persoane, prieteni, rude, bărbatul a luat microfonul ca să se facă auzit de toți cei prezenți și și-a strigat alesa inimii. După câteva minute de îmbrățișări și lacrimi de emoție, tânărul i-a pus, în sfârșit, și inelul pe deget.

Anul trecut pe 21 septembrie, cei doi au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta. Au avut o nuntă de vis, cu peste 500 de invitaţi, iar dansul mirilor a fost cântat chiar de artist.