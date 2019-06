Culiță Sterp a făcut anunțul astăzi! Când va intra artistul în casa Puterea Dragostei

Culiță Sterp a făcut anunțul astăzi! Artistul a mărturisit când va intra în casa Puterea Dragostei.

Culiță Sterp a intervenit telefonic în gala de sâmbătă pentru a vorbi despre relația dintre fratele său și Roxana. De asemenea, artistul a făcut și un anunț important! Culiță Sterp a decis să intre în casa Puterea Dragostei pentru Simona. Între cei doi au avut loc câteva momente tandre, iar șatena pare să-l fi pus serios, pe gânduri, pe Culiță Sterp.

Când a fost în casa Puterea Dragostei, Culiţă Sterp a sărutat-o, pe buze, pe Simona. Totul s-a întâmplat în uralele tuturor din casă, inclusiv ale Andreei Mantea.

“O să mă gândesc bine la asta, că Simona m-a cam pus pe gânduri. Nici eu nu mai glumesc. Simona, vezi, de mă faci să rămân aici și nu faci cuplu cu mine și nu ești serioasă și faci prostii… Eu sunt nebun!”, spunea Culiță Sterp în urmă cu o săptămână. (CITEȘTE ȘI: CULIȚĂ STERP, MESAJ PENTRU CARMEN DE LA SĂLCIUA LA UN AN DE LA DESPĂRȚIRE: ”CREDEAM CĂ EȘTI A OPTA MINUNE DIN ÎNTREAGA LUME”)

De asemenea, artistul i-a promis atunci șatenei că se va întoarce pentru ea. Și… se pare că are de gând să se țină de promisiune!

”Vreau să o văd pe Simona, apoi pe Iancu. Sunt pe drum, merg în Germania la concert. Nu te înșel, Simona. Ce faci, frumoaso? Mi-e dor de tine. Aș vrea să vin concurent cu drepturi depline. În următorul sezon, dacă e. Probabil atunci aș veni. V-am zis că sunt și eu plecat pe la treabă. Va fi o surpriză”, a mărturisit Culiță Sterp la Puterea Dragostei.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să se despartă

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze. După despărțire, artista și-a refăcut viața și și-a găsit liniștea în brațele lui Cosmin Isăilă. Cât despre Culiță Sterp… ei bine, se pare că artistul pare dispus să înceapă o relație cu Simona. (VEZI ȘI: CÂTE CLASE ARE CARMEN DE LA SĂLCIUA: ”ATÂT DE TARE AM VISAT…”)

”Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.”, a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.