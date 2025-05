Culiță Sterp, acuzat că nu-și plătește taxele la ANAF! Reacția virală a artistului: ”Dacă adun banii plătiți într-un an, vă iau două case!”

Culiță Sterp a vrut să lea de peste nas răutăcioșilor. După ce a fost acuzat că nu plătește taxe la stat, artistul nu a stat prea mult pe gânduri și s-a filmat chiar în timp ce achita o sumă imensă de bani la un ghișeu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). De asemenea, celebrul cântăreț a avut și un mesaj pentru hateri. Află, în articol, toate detaliile!

De-a lungul timpului, au existat mai multe controverse în ceea ce privește plata impozitelor de către artiști și lăutari. Unii cântăreți s-au ales cu acuzații nefondate, însă nu au reacționat. În schimb, Culiță Sterp a decis să le răspundă răutăcioșilor.

Culiță Sterp a răbufnit după ce a fost acuzat că nu plătește dările către stat. Totul a pornit de la un comentariu în mediul online. Un internaut i-a scris: „Lăutar mă fac! M-am săturat să plătesc taxe peste taxe și tot felul de impozite”.

Pentru a clarifica această problemă, cântărețul de muzică de petrecere s-a filmat chiar în timp ce plătea o sumă uriașă de bani la un ghișeu al ANAF. Artistul a achitat 45.820 de lei și a decis să publice inclusiv chitanța.

„Haterii mei, vedeți-vă de treaba voastră! Eu sunt un om care sunt la zi cu taxele! Dacă adun banii plătiți la ANAF într-un an, vă iau două case! Deci pentru ăștia care ziceți de ANAF aici în comentarii, nu v-am băgat în seamă niciodată. Ăștia sunt banii pe care i-am plătit doar pentru o lună, și anume 45.820 de lei, cum arată și în chitanță aici”, a declarat Culiță Sterp.

Culiță Sterp a precizat că achită taxe la stat atât pentru firma pe care o deține, cât și pe persoană fizică. De asemenea, în ceea ce privește prima variantă, cântărețul i-a îndemnat pe oamenii curioși să caute pe internet cifra de afaceri.

„Pe persoană fizică am plătit suma asta, pentru că noi am făcut o eșalonare de aia, ca să nu dăm toți banii deodată. Iar pe firmă, cine vrea să verifice, că e foarte simplu – cifra de afaceri e pe internet și acolo puteți vedea cât am dat la ANAF, că n-ai cum să nu-ți plătești datoriile pe firmă

Vedeți-vă de treaba voastră, ăștia care comentați aici aiurea, că mulți poate nu aveți habar ce e aia o firmă sau n-ați plătit taxe în viața voastră, numai îmi comentați mie aici. Tot timpul mi-am plătit taxele”, a mai spus artistul.