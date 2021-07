Culiță Sterp, dezvăluiri din culisele Survivor România! Ce mânca, de fapt, în Dominicană. „Ne dădeau”

Culiță Sterp s-a săturat de comentariile tuturor răutăcioșilor și a decis să dea cărțile pe față. Artistul a dezvăluit ce se întâmpla, de fapt, în culisele Survivor România și ce hrană avea în fiecare zi. Mai mult, acesta a scos la iveală și câteva fotografii pentru a își susține afirmațiile.

De-a lungul timpului au exista numeroase speculații legate de show-ul din Dominicană. Cârcotașii au lansat tot felul de ipoteze potrivit cărora concurenții nu ar trăi atât de rău în cadrul competiție și ar primi, de fapt, mâncare din parte echipei de producție.

Culiță Sterp a decis să pună captă tuturor acestor speculații și a dat cărțile pe față. Artistul susține că tot ce se întâmplă în Republica Dominicană este cât se poate de real, iar condițiile sunt într-adevăr dure. Acesta le-a spus internauților că hrana pe care o primeau era la limită, iar dovadă a acestui fapt stă chiar schimbare lui radicală. Pe parcursul a cinci luni de competiție, Culiță Sterp a slăbit considerabil.

„Ne dădeau de mâncare la Survivor numai fripturi și stăteam la hotel”, a scris artistul în dreptul unei imagini care îi arată transformarea radicală.

Cât a slăbit Culiță Sterp în Dominicană?

Culiță Sterp și-a testat la maximum limitele la Survivor România. Din cauza efortului fizic și a hranei puține, artistul a slăbit multe kilograme. După ce a ajuns în România, artistul s-a urcat pentru prima dată pe cântar și a constatat că de la începutul competiției și până la întoarcerea acasă a pierdut aproape 20 de kilograme.

„Am slăbit 17 kilograme. Doar ieri m-am cântărit prima dată. Am avut 105 când am plecat și am 88 de kilograme”, a declarat Culiță Sterp, atunci când s-a întors în România.

