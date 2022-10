Florin Damșa, culturistul român cu o poveste de viață impresionantă, s-a despărțit de iubită, după o relație de șapte ani. Nu e totul! La brațul lui a ”răsărit” o altă ”piesă”, pe care a zărit-o în sala de antrenamente. Campionul a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a făcut pasul spre o nouă idilă.

Florin Damșa nu e deloc trist, deși femeia cu care a împărțit și bune, și rele, timp de șapte ani, nu mai este lângă el.

Motivele rupturii le explică sportivul. ”Ne-am despărțit pentru că am ajuns să avem viziuni diferite, să percepem lucrurile diferit. Așa am ajuns să nu ne mai înțelegem.

Eu am început să mă axez mai mult pe carieră… Și așa s-a dus relația”, au fost primele cuvinte ale lui Florin.

Dar ochi dulci avea să-i facă o clientă, Ștefania, pe care o antrena. Și, în scurt timp, s-a înfiripat relația.

”Noua mea iubită este o fostă clientă, care venea la sală să o antrenez. Vorbind cu ea, am văzut că este foarte pasionată și îi place ceea ce eu fac, aveam în comun plăcerea de a merge la sală și de a mânca la dietă.

Am început să ieșim, am văzut că ne înțelegem și am luat decizia de a ne muta împreună.

În prezent, ne antrenăm împreună, mâncăm aceeași mâncare, ne susținem unul pe altul, vine cu mine la toate competițiile, am fost și în Alicante, la o competiție”, a dezvăluit culturistul.

Cine este Florin Damșa

Florin Damșa este absolvent al cursului de instructor-fitness în cadrul FRCF/IFBB, cu nota 10, și absolvent al cursului de instructor Fitness Orthos din Barcelona. A obținut, apoi, omologarea de antrenor profesionist IFBB PRO League.

Este istoria scurtă a celui care încă visează la titlul suprem, Mr. Olympia. Avea 11 ani și 80 de kilograme! A început să slăbească. După un an, a ajuns în Spania, unde era stabilit tatăl său, plecat la muncă.

Doi ani mai târziu, cineva l-a îndrumat către sala de de forță!

”Am mers o lună, apoi, părinții nu mi-au dat bani să plătesc sala. Mi-au spus că școala e totul, să învăț. Așa că n-am avut ce face, am întrerupt.

Mi-am procurat, însă, gantere și altele necesare, am improvizat și m-am apucat de treabă acasă. Până la 15 ani, când am revenit la sală”, a povestit Florin Damșa, pentru CANCAN.RO.

Începuse adevărata ”artă” a culturismului. A concurat, pentru prima dată, la 17 ani. La juniori. Iar de atunci a început ascensiunea lui (Vezi AICI detaliile).

Florin Damșa așteaptă revanșa

În prezent, Florin Damșa face culturism de performanță în cadrul FNFF IFBB Pro League Spain (Federația Națională de Culturism și Fitness) și a fost sportiv în cadrul FEFF/IFBB (Federația Spaniolă de Culturism și Fitness) și FRCF/IFBB (Federația Română de Culturism și Fitness).

Ultimul an a fost de succes pentru Florin. Este de două ori, consecutiv, câștigător al Cupei României, a luat argintul la Grand Prix Internațional România IFBB, aur și argint în Spania, la Veronica Gallego Classic. Olympia top 7 și 9, bronz la cupa europeană, Grand Prix de la Dej, top 5.

Sâmbătă, urmează să urce pe scenă, unde are de gând să-și ia revanșa pentru ultima competiție Grand Prix Dej, unde s-a clasat pe locul 5.

