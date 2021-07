Cum a agățat Cătălin Scărlătescu o șatenă, într-un club de fițe

Despre Cătălin Scărlătescu s-au spus multe, pe plan sentimental, iar, de-a lungul timpului, celebrul chef a avut parte de numeroase cuceriri. Deși declara, în urmă cu ceva timp, că are o iubită și chiar planuri mari, CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu vestitul chef, în Vama Veche, în timp ce era pe „combinații”. Dovadă că nu ar exista, în acest moment cel puțin, în viața lui, o legătură foarte serioasă cu vreo altă persoană de sex feminin.

Litoralul a devenit neîncăpător odată cu relaxarea restricțiilor și cu temperaturile ridicate, așa că vedetele noastre au luat cu asalt Marea Neagră și s-au pus pe distracție.

Printre acestea se numără și Cătălin Scărlătescu! Celebrul chef nu a ratat ocazia de a se distra pe cinste și nici de a mai „socializa” cu o domnișoară pe care a găsit-o într-un club de fițe de pe litoral.

S-au privit, și-au zâmbit și…

CANCAN.RO l-a întâlnit pe juratul de la „Chefi la Cuțite” în timp ce, la bar, stătea de vorbă cu o șatenă. Știind să se facă plăcut, Scărlătescu a ciocnit un pahar cu domnișoara care i-a atras atenția și au stat de vorbă preț de câteva minute.

S-au privit, și-au zâmbit unul altuia, însă nu au existat altfel de gesturi, mai intime, între cei doi. Dar știm cu toții că, atunci când vine vorba de femei frumoase, celebrul chef are vorbele la el întotdeauna și cu greu se poate abține să nu atragă atenția!

(NU RATA: CHEF CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, CONFESIUNI DESPRE NOUA PARTENERĂ DE VIAȚĂ: „NU DUC CEVA NESERIOS ÎN CASĂ”)

Cătălin Scărlătescu nu duce lipsă de companie feminină

Deși nu are nicio relație oficială, Scărlătescu nu duce niciodată lipsă de companie feminină. În urmă cu ceva timp, chef-ul de la Antena 1 declara că are o relație deschisă cu mai multe persoane.

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa. Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul. Nu sunt gelos. N-am fost niciodată.

Sper să nu fiu nici la bătrâneţe, să nu o iau aşa… într-o relaţie foarte serioasă cu Cătălin Scărlătescu de aproape 50 de ani”, a declarat cheful, la momentul respectiv.

De asemenea, Cătălin Scărlătescu a vorbit și despre femeia ideală, în viziunea lui. Simpaticul chef a mărturisit că a întâlnit femei minunate, doar că nu a știut cum să gestioneze situația, în privința lor, așa că le-a pierdut.

„Dacă o femeie are creier, are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase.

Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

(CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ESTE ÎNCĂ BURLAC! CUM ARATĂ FEMEIA PERFECTĂ PENTRU CELEBRUL CHEF)

„Relațiile mă sperie”

Întrebat fiind, acum ceva timp, dacă îl sperie relațiile serioase, Cătălin Scărlătescu a declarat că niciodată nu a adus acasă o femeie, dacă nu a avut o legătură strânsă cu ea. De asemenea, cunoscutul chef a mai mărturisit că cea mai lungă relație a lui a fost de 5 ani.

„De fiecare dată e ceva serios. Că nu duci ceva neserios în casă. Nu de foarte mult timp. La relații nu am fost bun niciodată, pentru că mă sperie. Când văd ceva care nu este în regulă, dispar imediat. Cea mai lungă relație a vieții mele a fost de 5 ani, iar pe final mi-a zis că tu când erai înăuntru, erai de mult plecat. Și-a dat fata seama că eu dacă am prins o chestie care nu îți place, fug. Eu sunt un veșnic îndrăgostit. Nu îmi trece niciodată”, a mai spus Cătălin Scărlătescu, la Antena Stars, acum ceva timp.