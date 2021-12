Averea regretatului artist Petrică Mîțu Stoian a devenit motiv de vrajbă între familia cântărețului și impresarul acestuia. Acuzațiile venite din partea surorii interpretului de muzică populară sunt destul de grave, însă Doru Gușman spune răspicat că nu are nimic de ascuns.

Moartea subită a lui Petrică Mîțu Stoian a provocat, pe lângă multă durere, și o foarte mare controversă în sânul familiei. Averea regretatului artist este motiv de dispută între rudele sale și impresar. Doru Gușman este acuzat de sora lui Petrică Mîțu Stoian că nu l-ar mai fi lăsat pe fratele ei să țină legătura cu familia, dar și că ar fi profitat de banii strânși de-a lungul timpului. Nimic mai fals, spune impresarul.

“Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea. El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui. Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre (n.r.: în posesia bunurilor). Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este”, a spus Doru Gușman la emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

